Клуб моржей оценил новый домик для зимнего плавания в Серебряном бору

В помещении есть электричество и оборудованные раздевалки

Новый домик в Серебряном бору очень важен для любителей зимнего плавания. Об этом заявил представитель Клуба моржей Евгений Силин. Вместе с президентом Всероссийской федерации зимнего плавания Андрее Замысловым он осмотрел постройку и оценил перспективы развития этого вида спорта.

Евгений Силин, считающий себя ветераном моржевания, вспоминает, что в Серебряном бору уже 65 лет собираются единомышленники, чтобы участвовать в зимних заплывах.

"Появление в парке нового домика еще больше сплотит сообщество моржей, а также откроет новые горизонты для развития традиционных зимних видов спорта", -

– приводит АГН "Москва" мнение Силина.

Сегодня в Москве сейчас действует более 32 клубов моржевания, при этом в сообщество Серебряного бора входит свыше 300 участников.

"Серебряный бор всегда был флагманской площадкой для развития зимних видов спорта в столице. Специально созданное помещение будет полезным не только для профессионального сообщества моржей, но и для тех, кто делает первые шаги в закаливании", – считает Андрей Замыслов.

Город, со своей стороны, главной задачей видит обеспечение безопасных и комфортных условий для москвичей и гостей столицы, желающих заниматься закаливанием и плаванием в открытой воде зимой, отметил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Обустроенное помещение отвечает этим требованиям.

Новый домик для любителей зимнего плавания в Серебряном бору открылся 1 декабря. Несущий каркас здания выполнен из стального профиля, отделка – из рельефных 3D панелей. В темное время суток фасад подсвечивается точечным освещением. В помещении оборудовали раздевалки и зоны отдыха, а от входа к водоему проложили деревянный настил с лестницей.