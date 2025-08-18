Какой народ на планете стареет медленнее всех

Какой народ на планете стареет медленнее всех
Фото: www.unsplash.com
Над некоторыми время имеет чуть меньше власти

Исследования последних лет показали, что не все народы стареют одинаково – у некоторых процесс старения замедлен на генетическом уровне. Так, ученые обратили внимание на жителей Латинской Америки и небольшую общину цыган в Боливии. Руководитель исследования, профессор Стив Хорват из США, вместе с коллегами тщательно проанализировал геномы свыше шести тысяч человек разных этносов, чтобы понять, почему у одних старение идет медленнее.

Ключевым показателем стала работа "эпигенетических часов" – особых молекулярных маркеров, отражающих состояние клеток и их биологический возраст. Эти часы невозможно остановить или замедлить искусственно, поскольку они заложены в структуре ДНК и регулируют скорость старения организма.

Выяснилось, что у латиноамериканцев и боливийских цыган процессы износа клеток происходят гораздо медленнее, чем у представителей других народов. При этом они также сталкиваются с возрастными болезнями, но общий темп старения в их организме ниже. Например, у женщин из Латинской Америки менопауза обычно начинается позже примерно на три года, что говорит о замедленном биологическом старении. Кроме того, среди них меньше случаев ожирения и воспалительных заболеваний, что положительно сказывается на продолжительности жизни.

Средняя продолжительность жизни в странах Латинской Америки составляет около 83 лет – это один из самых высоких показателей на планете. Генетики также подчеркнули, что женские мозговые клетки сохраняются лучше и стареют медленнее мужских, что дает женщинам преимущество в долголетии. Такое биологическое устройство природы способствует не только продолжению рода, но и поддержанию здоровья на протяжении долгих лет.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

Трамп сделал несколько важных заявлений перед визитом Путина

Лидер оценил вероятность неблагоприятного исхода саммита

Администрация Трампа в бешенстве из-за поведения Ермака

Чиновник дискредитировал себя из-за сомнительных советов украинскому президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей