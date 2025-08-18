Какой народ на планете стареет медленнее всех

Над некоторыми время имеет чуть меньше власти

Исследования последних лет показали, что не все народы стареют одинаково – у некоторых процесс старения замедлен на генетическом уровне. Так, ученые обратили внимание на жителей Латинской Америки и небольшую общину цыган в Боливии. Руководитель исследования, профессор Стив Хорват из США, вместе с коллегами тщательно проанализировал геномы свыше шести тысяч человек разных этносов, чтобы понять, почему у одних старение идет медленнее.

Ключевым показателем стала работа "эпигенетических часов" – особых молекулярных маркеров, отражающих состояние клеток и их биологический возраст. Эти часы невозможно остановить или замедлить искусственно, поскольку они заложены в структуре ДНК и регулируют скорость старения организма.

Выяснилось, что у латиноамериканцев и боливийских цыган процессы износа клеток происходят гораздо медленнее, чем у представителей других народов. При этом они также сталкиваются с возрастными болезнями, но общий темп старения в их организме ниже. Например, у женщин из Латинской Америки менопауза обычно начинается позже примерно на три года, что говорит о замедленном биологическом старении. Кроме того, среди них меньше случаев ожирения и воспалительных заболеваний, что положительно сказывается на продолжительности жизни.

Средняя продолжительность жизни в странах Латинской Америки составляет около 83 лет – это один из самых высоких показателей на планете. Генетики также подчеркнули, что женские мозговые клетки сохраняются лучше и стареют медленнее мужских, что дает женщинам преимущество в долголетии. Такое биологическое устройство природы способствует не только продолжению рода, но и поддержанию здоровья на протяжении долгих лет.