Более 4,8 тыс. человек посетили мероприятия «Крымской весны» в парках Подмосковья

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В 62 парках Московской области 18 и 19 марта прошли тематические мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
По данным пресс-службы ведомства, в парках состоялись концерты, флешмобы, викторины и фотовыставки. Гости участвовали в акциях по раздаче ленточек с триколором.
"Общее число посетителей превысило 4,8 тыс. человек", – говорится в сообщении Минкульта Подмосковья.
В парке "200 лет Егорьевску" прошли викторина "Крым – возвращение домой", концерт и фотовыставка "Крым – Россия навсегда".
В усадьбе Кривякино в Воскресенске раздавали ленточки, а на центральной площади исполнили "Севастопольский вальс".
В Наташинском парке Люберец выступили коллективы музыкального театра "Волшебная страна", прошли викторина "Крым наш" и акция с раздачей триколоров.
В парке им. Степанова в Серпухове открылась фотовыставка "Мой Крым – моя Россия", гости также совершили виртуальную экскурсию "Гид по Крыму".
В Городском парке Краснознаменска состоялось массовое ледовое представление с российскими флагами "В единстве – сила!".
Мероприятия организованы при поддержке регионального Минкульта и АНО "МосОблПарк".
Цель располагалась в курортной зоне
Москва хочет судить главу киевского режима за все преступления