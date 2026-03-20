Более 4,8 тыс. человек посетили мероприятия «Крымской весны» в парках Подмосковья

В 62 парках Московской области 18 и 19 марта прошли тематические мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

По данным пресс-службы ведомства, в парках состоялись концерты, флешмобы, викторины и фотовыставки. Гости участвовали в акциях по раздаче ленточек с триколором.

"Общее число посетителей превысило 4,8 тыс. человек", – говорится в сообщении Минкульта Подмосковья.

В парке "200 лет Егорьевску" прошли викторина "Крым – возвращение домой", концерт и фотовыставка "Крым – Россия навсегда".

В усадьбе Кривякино в Воскресенске раздавали ленточки, а на центральной площади исполнили "Севастопольский вальс".

В Наташинском парке Люберец выступили коллективы музыкального театра "Волшебная страна", прошли викторина "Крым наш" и акция с раздачей триколоров.

В парке им. Степанова в Серпухове открылась фотовыставка "Мой Крым – моя Россия", гости также совершили виртуальную экскурсию "Гид по Крыму".

В Городском парке Краснознаменска состоялось массовое ледовое представление с российскими флагами "В единстве – сила!".

Мероприятия организованы при поддержке регионального Минкульта и АНО "МосОблПарк".