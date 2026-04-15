В Москве будет создано семь инновационных колледжей - Собянин

Столичные школьники все чаще поступают в колледжи после девятого класса

Выбор профессии – важнейший шаг в жизни молодых людей, и Москва стремится помочь юным горожанам найти свой путь как можно раньше. Поэтому одним из ключевых направлений московского образования на ближайшие годы стало более глубокое сопровождение школьников при выборе профессии. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, столичным старшеклассникам предлагают сегодня разные траектории обучения, позволяющие учитывать личные интересы и способности. Углубленное изучение предметов в предпрофессиональных классах помогает лучше подготовиться к поступлению в вузы и адаптироваться к требованиям современного рынка труда.

При этом большинство рабочих мест в Москве требуют специалистов со средним профессиональным образованием – таких вакансий на рынке труда сегодня более 3/4. Это делает колледжи все более привлекательным выбором для выпускников 9-х классов. В прошлом году рекордное количество подростков – 37 – тысяч поступили в столичные колледжи, что стало самым высоким показателем за последние годы.

Город, со своей стороны, способствует этой тенденции. С 2023 года в столице действует масштабная программа комплексной профориентации для девятиклассников на базе инновационного центра "Профессии будущего". За несколько лет в ней приняли участие свыше 180 тысяч школьников, включая более 75 тысяч в 2025 году. В программу входят интерактивные тестирования, мастер-классы, погружение в реальные производственные процессы и консультации с экспертами, что позволяет подросткам не только понять свои склонности, но и получить представление о конкретных профессиях.

Высокая востребованность выпускников колледжей подтверждается и трудоустройством: около 95% из них находят работу по специальности. Кроме того, свой уровень мастерства они ежегодно демонстрируют на чемпионате "Профессионалы" – московские студенты регулярно занимают там призовые места.

"Такие результаты стали возможны в том числе благодаря модернизации и системному развитию среднего профессионального образования",

– убежден Сергей Собянин. Поэтому город продолжит работу в данном направлении. В том числе к концу 2031 года планируется полностью обновить инфраструктуру колледжей. Также к настоящему времени уже работают четыре флагманских центра практической подготовки, три из которых размещены на территориях промышленных партнеров – будущих работодателей студентов. Это позволяет проводить обучение на современном оборудовании в условиях, максимально приближенных к реальным производственным средам.

А в ближайшие годы в Москве появятся еще семь инновационных колледжей, ориентированных на самые перспективные отрасли – креативную индустрию, информационные технологии, здравоохранение, гостеприимство, промышленность, транспорт и строительство. Новые учреждения будут сочетать современные образовательные подходы с запросами экономики, обеспечивая подготовку квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.