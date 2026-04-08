Собянин назвал приоритеты развития образования в Москве на 2026 год

Мэр рассказал, какие изменения ждут школы и колледжи в ближайшее время

Москва делает ставку на предпрофессиональную подготовку юных горожан, модернизацию инфраструктуры в учебных заведениях и поддержку педагогов. Это следует из приоритетных планов развития образования на 2026 год, которые утвердили в столице. По словам мэра Сергея Собянина, ключевым направлением остается развитие предпрофессиональной среды в старших классах с особым акцентом на математическое и естественно‑научное образование, а также профориентацию школьников.

Столица сохраняет сильные позиции в сфере образования. Второй год подряд именно московские выпускники демонстрируют максимальный результат на ЕГЭ. Так, в прошлом году ученица школы №1514 Надежда Яшмолкина набрала 400 баллов в сумме за четыре предмета. Еще четыре школьника получили по 300 баллов за три дисциплины. Москва лидирует и по числу дипломов победителей Всероссийской олимпиады школьников – их количество существенно превышает суммарный показатель следующих четырех лидеров рейтинга. На международных предметных олимпиадах московские учащиеся в минувшем году завоевали 22 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль, обеспечив 64% всех наград национальной сборной.

Город, со своей стороны, стремится сделать обучение подрастающего поколения максимально комфортным. В частности, в рамках программы "Моя школа" в текущем году завершится обновление нескольких десятков школьных зданий. Это позволит внедрить в учебный процесс современные образовательные решения.

Параллельно в столице продолжается модернизация среднего профессионального образования. В планах – обновление лабораторий и мастерских, адаптация учебных программ под актуальные запросы работодателей, расширение практической подготовки студентов. Предусмотрены ремонт и строительство современных колледжей, что поможет улучшить материально‑техническую базу учреждений.

Особое внимание уделят поддержке педагогов: власти намерены создать дополнительные условия для профессионального роста и мотивации учителей. Кроме того, продолжится развитие цифровой образовательной среды, в том числе внедрение сервисов с использованием искусственного интеллекта, которые помогут оптимизировать учебный процесс и расширить возможности для персонализированного обучения.