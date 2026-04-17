Собянин: В Сити сформирован масштабный транспортный узел

Фото: пресс-служба мэра Москвы

В ближайшие годы новый вокзал Москва-Сити может стать крупнейшим транспортным узлом в мире. 16 апреля мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли вокзал на месте станции Тестовская, который обслуживает МЦД-1 и может стать станцией для поездов дальнего следования. В перспективе суточный пассажиропоток может достичь 140–150 тысяч человек.

"“Москва-Сити” – это крупнейший деловой центр, но еще и крупнейший транспортный хаб, – отметил столичный градоначальник. – Сегодня мы запускаем основную часть этого вокзала, которая обеспечит пересадку около 100 тысяч пассажиров в сутки. Ну а в ближайшие годы, я думаю, это будет 140–150 тысяч, это будет один из крупнейших в мире транспортных хабов. Спасибо огромное за совместную работу. Действительно очень сложный, очень важный и нужный объект".

Вокзал построен по новому стандарту с пятью лифтами, десятью эскалаторами и системой "сухие ноги". Это сократит время пересадки с 15 до 5–10 минут. Вокзал интегрирован с метро, МЦК и бизнес-центром "Айсити", а также имеет подземный переход через ТТК.

Рядом с вокзалом проживают более 570 тысяч человек, и к 2030 году их число должно вырасти до 700 тысяч. За счет улучшения графика движения время поездки на аэроэкспрессе Одинцово – Шереметьево сократилось с часа до 54 минут.

В районе сформирован крупный транспортный узел с пятью линиями рельсового каркаса и девятью автобусными маршрутами. С июня 2023 года действует причал Сити – Центральный. Планируется строительство новой Рублево-Архангельской линии метро и более 10 километров дорог.

В 2010–2025 годах транспортная доступность района значительно улучшилась. Провозная способность транспорта выросла в пять раз, а МЦД стали неотъемлемой частью рельсового каркаса столицы.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

