Собянин сообщил о масштабных планах развития Симоновской и Крутицкой набережных

Фото: пресс-служба мэра Москвы

В Москве планируют реализовать крупный градостроительный проект, направленный на развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство территории. В рамках инициативы будет создана дополнительная связь между несколькими районами города, что позволит снизить нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Кроме того, вдоль Москвы-реки появится новая прогулочная зона, которая станет комфортным местом для отдыха жителей и гостей столицы.

Сергей Собянин рассказал о проекте в своем канале в мессенджере "Макс". По его словам, будет построено около шести километров новых дорог. Симоновскую набережную продлят до Третьего транспортного кольца, а новая трасса будет иметь по две-три полосы в каждом направлении.

Проект разделен на три этапа. Первый участок пройдет от Новоспасского моста до Симоновской набережной. Второй участок будет включать Крутицкую набережную и территорию до стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова. Третий участок соединит жилые дома в Проектируемом проезде № 6415, улицу Ленинскую Слободу и Третье транспортное кольцо.

Также в рамках проекта планируется реконструкция Проектируемого проезда № 782, который пройдет от 3-го Автозаводского проезда до улицы Ленинская Слобода.

На данный момент на Крутицкой набережной уже ведутся работы по укреплению берега. После их завершения специалисты приступят к реконструкции существующей дороги на участке от Новоспасского моста до строящейся Симоновской набережной.

Благодаря этому проекту будет создана единая транспортная артерия, связывающая Таганский район и район Печатники. Это позволит оптимизировать маршруты и снизить загруженность на ключевых магистралях города.

Завершение всех работ по проекту планируется к 2027 году.

Источник: Канал мэра Москвы в мессенджере MAX ✓ Надежный источник

