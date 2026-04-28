Туризм, который учит: музей-заповедник "Малые Корелы" помогает понять, как строили, жили и думали наши предки на Севере

Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин Фото: Утро.ру
Инициатива "Научно-популярный туризм" соединяет старинные традиции и современные технологии

Велика и самобытна Россия, везде побывать и все посмотреть – отпуска не хватит, поэтому все более популярными становятся короткие тематические путешествия. Одним из регионов, куда можно съездить на выходные – хоть на поезде, хоть на автомобиле, хоть на самолете, – является Архангельская область. Здесь каждый найдет себе занятие по душе, а некоторые объекты будут интересны сразу всем –взрослым и малышам, увлеченным историей и кулинарным блогерам, любителям спокойного отдыха на природе и тем, кто предпочитает шумные веселые игры и хороводы. Одним из таких мест является музей-заповедник "Малые Корелы".

Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин

"Малые Корелы" расположены под Архангельском возле деревни Малые Карелы. Разница в названиях – не опечатка, а отсылка к исконному поморскому "окающему" говору. Ведь здесь, на территории 140 гектаров раскинулся уникальный музей под открытым небом, дающий представление о жизни, быте, промыслах местного населения одно, два и более столетий тому назад.

Собирать памятники деревянного зодчества здесь начали в 1964 году. Из разных районов Архангельской области сюда – бережно, по бревнышку – свозили церкви и колокольни, дома бедняков и зажиточных крестьян, амбары и мельницы, построенные в XVI – начале XX веков, с аутентичной мебелью, утварью, орудиями труда. В результате сейчас мы имеем в Малых Корелах собрание почти 100 деревянных построек, некоторые из которых поистине уникальны. Например, там есть колокольня 16 века из деревни Дракованова Кулига: ее особенность в том, что купол "надет" сразу на шатер, без "шеи" – барабана.

Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин

Интересно, что именно с этой колокольни началось возрождение колокольных звонов в СССР как самобытного культурного явления. Сейчас на данной колокольне звонить перестали – вибрации вредны столь древнему памятнику, но мелодичные перезвоны раздаются с колокольни возле Вознесенской церкви – многие туристы и местные жители специально приезжают сюда ради них.

А еще в Малых Корелах самая большая коллекция ветряных мельниц среди музеев России. Есть тут и большие "шатровки", где с помощью перекрестных бревен по ветру поворачивался шатер с закрепленными лопастями – такие обычно принадлежали мужским монастырям. Есть маленькие "столбовки" – тут вся конструкция устанавливалась на клети из бревен и с помощью "воротила" разворачивалась целиком так, чтобы ветер заставлял вращаться крылья.

Фото: Утро.ру

В летний сезон можно увидеть, что же мололи на этих мельницах: на территории заповедника засеивают небольшие поля пшеницей, рожью, овсом, льном. Последний на мельницу, конечно, не возили – его сушили, мяли, пряли в рабочих помещениях усадеб. Как это происходило, экскурсоводы музея тоже покажут, расскажут, дадут поснимать и даже потрогать.

Для желающих проводят мастер-классы, например, по выпечке традиционных местных пряников "козуль" и витого печенья "тетерок". Плотное тесто хорошо держит форму, из него интересно лепить фигурки, а потом можно забрать с собой в качестве сувенира или съесть здесь же с чаем.

Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин

В общем, хотите провести время с семьей, детьми и друзьями на свежем воздухе, увидеть уклад жизни на русском Севере два века назад, послушать особый поморский говор и своими руками приготовить традиционные лакомства – отправляйтесь в "Малые Корелы".

Кстати, недавно этот объект стал частью первого в Архангельской области научно-популярного туристического маршрута "От поморских традиций к арктическим горизонтам". Гостям региона предлагается побывать в суперсовременном IT-парке САФУ, где можно попробовать себя в роли капитана атомного ледокола, и на судоверфи, где строят старинные кочи; посетить водорослевый комбинат, где объединяются дары Белого моря, многолетний опыт поморцев и инновационные технологии. "Малые Корелы" отнюдь не выбиваются из этого ряда научно-технических и промышленных достижений региона – историки, археологи, лингвисты, фольклористы и многие другие ученые трудятся здесь над сохранением культурного наследия Русского Севера.

Фото: АНО &#34;Национальные приоритеты&#34; / Д.Лапин

Проект "Научно-популярный туризм" развивается при поддержке АНО "Национальные приоритеты" в рамках Десятилетия науки и технологий. Оно объявлено в России по указу президента РФ Владимира Путина в 2022-2031 гг. На данный момент к инициативе присоединилось уже более 30 регионов страны: они презентовали в общей сложности около сотни "интеллектуальных" туров. Познакомиться с полным списком этих объектов можно на сайте наука.рф

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Неожиданный удар России по Германии ошеломил Запад

Эксперты бьют тревогу

Финны начали массово бежать из армии: "Не хотим служить НАТО"

Солдаты все чаще пишут рапорты об увольнении из-за угрозы реальных столкновений

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей