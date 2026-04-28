Инициатива "Научно-популярный туризм" соединяет старинные традиции и современные технологии

Велика и самобытна Россия, везде побывать и все посмотреть – отпуска не хватит, поэтому все более популярными становятся короткие тематические путешествия. Одним из регионов, куда можно съездить на выходные – хоть на поезде, хоть на автомобиле, хоть на самолете, – является Архангельская область. Здесь каждый найдет себе занятие по душе, а некоторые объекты будут интересны сразу всем –взрослым и малышам, увлеченным историей и кулинарным блогерам, любителям спокойного отдыха на природе и тем, кто предпочитает шумные веселые игры и хороводы. Одним из таких мест является музей-заповедник "Малые Корелы".

"Малые Корелы" расположены под Архангельском возле деревни Малые Карелы. Разница в названиях – не опечатка, а отсылка к исконному поморскому "окающему" говору. Ведь здесь, на территории 140 гектаров раскинулся уникальный музей под открытым небом, дающий представление о жизни, быте, промыслах местного населения одно, два и более столетий тому назад.

Собирать памятники деревянного зодчества здесь начали в 1964 году. Из разных районов Архангельской области сюда – бережно, по бревнышку – свозили церкви и колокольни, дома бедняков и зажиточных крестьян, амбары и мельницы, построенные в XVI – начале XX веков, с аутентичной мебелью, утварью, орудиями труда. В результате сейчас мы имеем в Малых Корелах собрание почти 100 деревянных построек, некоторые из которых поистине уникальны. Например, там есть колокольня 16 века из деревни Дракованова Кулига: ее особенность в том, что купол "надет" сразу на шатер, без "шеи" – барабана.

Интересно, что именно с этой колокольни началось возрождение колокольных звонов в СССР как самобытного культурного явления. Сейчас на данной колокольне звонить перестали – вибрации вредны столь древнему памятнику, но мелодичные перезвоны раздаются с колокольни возле Вознесенской церкви – многие туристы и местные жители специально приезжают сюда ради них.

А еще в Малых Корелах самая большая коллекция ветряных мельниц среди музеев России. Есть тут и большие "шатровки", где с помощью перекрестных бревен по ветру поворачивался шатер с закрепленными лопастями – такие обычно принадлежали мужским монастырям. Есть маленькие "столбовки" – тут вся конструкция устанавливалась на клети из бревен и с помощью "воротила" разворачивалась целиком так, чтобы ветер заставлял вращаться крылья.

В летний сезон можно увидеть, что же мололи на этих мельницах: на территории заповедника засеивают небольшие поля пшеницей, рожью, овсом, льном. Последний на мельницу, конечно, не возили – его сушили, мяли, пряли в рабочих помещениях усадеб. Как это происходило, экскурсоводы музея тоже покажут, расскажут, дадут поснимать и даже потрогать.

Для желающих проводят мастер-классы, например, по выпечке традиционных местных пряников "козуль" и витого печенья "тетерок". Плотное тесто хорошо держит форму, из него интересно лепить фигурки, а потом можно забрать с собой в качестве сувенира или съесть здесь же с чаем.

В общем, хотите провести время с семьей, детьми и друзьями на свежем воздухе, увидеть уклад жизни на русском Севере два века назад, послушать особый поморский говор и своими руками приготовить традиционные лакомства – отправляйтесь в "Малые Корелы".

Кстати, недавно этот объект стал частью первого в Архангельской области научно-популярного туристического маршрута "От поморских традиций к арктическим горизонтам". Гостям региона предлагается побывать в суперсовременном IT-парке САФУ, где можно попробовать себя в роли капитана атомного ледокола, и на судоверфи, где строят старинные кочи; посетить водорослевый комбинат, где объединяются дары Белого моря, многолетний опыт поморцев и инновационные технологии. "Малые Корелы" отнюдь не выбиваются из этого ряда научно-технических и промышленных достижений региона – историки, археологи, лингвисты, фольклористы и многие другие ученые трудятся здесь над сохранением культурного наследия Русского Севера.

Проект "Научно-популярный туризм" развивается при поддержке АНО "Национальные приоритеты" в рамках Десятилетия науки и технологий. Оно объявлено в России по указу президента РФ Владимира Путина в 2022-2031 гг. На данный момент к инициативе присоединилось уже более 30 регионов страны: они презентовали в общей сложности около сотни "интеллектуальных" туров. Познакомиться с полным списком этих объектов можно на сайте наука.рф.