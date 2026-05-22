Коломна получит новые отели, отреставрированный кремль и пешеходные зоны к 850-летию

Через год один из старейших городов Подмосковья отметит 850-летие. Губернатор региона Андрей Воробьёв в понедельник лично проверил, как идёт подготовка к этому событию, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Любой исторический город по-особенному готовится к своим юбилеям. Коломна – не исключение. Мы стараемся привлекать как можно больше туристов в наши исторические города и видим там заметный рост посещаемости", – сказал Воробьёв.

Коломна сегодня входит в пятёрку самых популярных туристических направлений России и принимает десятую часть всех туристов Подмосковья. К юбилею программа преобразований охватывает сразу несколько направлений.

Главная историческая достопримечательность – кремль XVI века – будет полностью отреставрирован. В этом году начнётся восстановление Пятницких ворот, в следующем – крепостных стен, башен и церквей. Уже этим летом откроется благоустроенный сквер "Блюдечко" с тактильной картой кремля, яблоневым садом и кафе с видом на исторические укрепления. Сквер стал победителем Всероссийского конкурса малых городов, который прошел в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Туристическая инфраструктура города пополнится 21 новым объектом в гостинично-ресторанной сфере. Два из них реализуются в рамках региональной программы аренды исторических зданий по ставке один рубль за квадратный метр – при условии их реставрации. Один из участников программы, ресторатор Артём Плешков, планирует открыть в усадьбе Гаврюхиных бутик-отель на десять-двенадцать номеров с кондитерской и музейной лавкой.

Параллельно к юбилею запланирован капитальный ремонт 17 дорог и реорганизация движения в историческом центре. Часть улиц переведут на односторонний режим, тротуары расширят и проложат велодорожки.

