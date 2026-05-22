Коломна получит новые отели, отреставрированный кремль и пешеходные зоны к 850-летию

Коломна получит новые отели, отреставрированный кремль и пешеходные зоны к 850-летию
Фото: Александра Степанова

Через год один из старейших городов Подмосковья отметит 850-летие. Губернатор региона Андрей Воробьёв в понедельник лично проверил, как идёт подготовка к этому событию, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Любой исторический город по-особенному готовится к своим юбилеям. Коломна – не исключение. Мы стараемся привлекать как можно больше туристов в наши исторические города и видим там заметный рост посещаемости", – сказал Воробьёв.
Коломна сегодня входит в пятёрку самых популярных туристических направлений России и принимает десятую часть всех туристов Подмосковья. К юбилею программа преобразований охватывает сразу несколько направлений.

Главная историческая достопримечательность – кремль XVI века – будет полностью отреставрирован. В этом году начнётся восстановление Пятницких ворот, в следующем – крепостных стен, башен и церквей. Уже этим летом откроется благоустроенный сквер "Блюдечко" с тактильной картой кремля, яблоневым садом и кафе с видом на исторические укрепления. Сквер стал победителем Всероссийского конкурса малых городов, который прошел в соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Туристическая инфраструктура города пополнится 21 новым объектом в гостинично-ресторанной сфере. Два из них реализуются в рамках региональной программы аренды исторических зданий по ставке один рубль за квадратный метр – при условии их реставрации. Один из участников программы, ресторатор Артём Плешков, планирует открыть в усадьбе Гаврюхиных бутик-отель на десять-двенадцать номеров с кондитерской и музейной лавкой.

Параллельно к юбилею запланирован капитальный ремонт 17 дорог и реорганизация движения в историческом центре. Часть улиц переведут на односторонний режим, тротуары расширят и проложат велодорожки.

"Следим за ними": Рютте выступил с важным заявлением о России

Генсек не стал отрицать очевидное

Раскрыт неожиданный итог встречи Путина и Си Цзиньпина

Положение киевских верховодов становится все более шатким

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей