Истребитель F-22 США сбил летавший над Америкой китайский аэростат

Планета еще ближе на шаг к третьей мировой

Американская авиация сбила принадлежавший КНР аэростат, попавший в воздушное пространство Соединенных Штатов. После попадания службы начали операцию по сбору обломков.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, аэростат удалось ликвидировать с помощью истребителя. Китайская сторона утверждает, что речь шла лишь о метеорологическом зонде. Однако Остин уверен, что Пекин ярешил использовать аппарат для наблюдения за стратегическими объектами.

Ранее американская сторона отложила запланированный визит главы госдепартамента Энтони Блинкена в КНР из-за появления зонда в воздушном пространстве США – за объектом наблюдали несколько дней.

"Это создало условия, которые подорвали цель визита, в частности, продолжающиеся усилия по построению фундамента для отношений", – высказался Блинкен.