В России призвали массово уволить большинство губернаторов

В России призвали массово уволить большинство губернаторов
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Позиция некоторых чиновников вызывает вопросы

Политический эксперт Борис Мышлявцев считает, что мятеж в России стал лакмусовой бумажкой для лояльности губернаторов президенту Российской Федерации. По его словам, после произошедшего людей можно "увольнять списками". 

Аналитик считает, что следует изучить, кто из глав регионов успел высказать поддержку Путину до его выступления 24 июня в 9 утра. По его информации, это только один человек, но кто именно эксперт пояснять не стал.

"Полагаю, каждый из молчаливых ВИПов должен дать публичный отчет о своем поведении в "мятежную ночь"", – заявил Мышлявцев.

Он уверен, что для целостности российской системы всех, кто отмалчивался, "нужно сносить под ноль", а вместо ушедших поставить на места заместителей, которые, по его словам, обычно и выполняют всю работу.

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