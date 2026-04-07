В России сообщили о приведении "Орешников" в готовность к удару

"Ужасный конец": Киев и Европа замерли в ожидании "Орешников"
Фото: freepik.com (сгенерировано ИИ)
Удары стали жестче и точнее

Российские ракетные системы "Орешник" находятся в состоянии полной боеготовности. Украинские и западные эксперты бьют тревогу – удар может быть нанесен в любой момент. По информации аналитиков, как минимум два ракетных комплекса уже получили целеуказания и ждут лишь команды на запуск, пишут "Аргументы и Факты".

Ночная атака на украинские объекты показала: стратегия ударов изменилась. Количество атак сократилось, но они стали значительно точнее и разрушительнее. Под удар попала инфраструктура в шести областях – Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Черниговской. Всего зафиксировано 25-30 попаданий.

Сергей Лебедев, координирующий пророссийские силы сопротивления, прокомментировал ситуацию: "Шума стало меньше, а работы – больше". Он подчеркнул, что сейчас происходит не хаотичный обстрел, а планомерное уничтожение путей снабжения ВСУ.

Особенно мощный удар пришелся по одесским складам. В дунайском порту Вилково была поражена баржа с боеприпасами, которые следовали из Румынии. Не прекращаются атаки на Харьков, Днепропетровск, Сумы и Павлоград. Лебедев назвал происходящее "работой на результат, а не для отчетов".

Призывы бить по Киеву звучат все громче. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин потребовал ударить "Орешником" по центру принятия решений после атаки ВСУ на нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области. "Если мы не дадим адекватный ответ, пусть тем же "Орешником", то они и дальше будут нас терроризировать", – заявил Дандыкин. По его словам, у ВСУ появились новые дроны с дальностью до 1200 километров, и их производство их в Европе составляет сотни единиц в день.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
По теме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей