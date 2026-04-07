Удары стали жестче и точнее

Российские ракетные системы "Орешник" находятся в состоянии полной боеготовности. Украинские и западные эксперты бьют тревогу – удар может быть нанесен в любой момент. По информации аналитиков, как минимум два ракетных комплекса уже получили целеуказания и ждут лишь команды на запуск, пишут "Аргументы и Факты".

Ночная атака на украинские объекты показала: стратегия ударов изменилась. Количество атак сократилось, но они стали значительно точнее и разрушительнее. Под удар попала инфраструктура в шести областях – Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Черниговской. Всего зафиксировано 25-30 попаданий.

Сергей Лебедев, координирующий пророссийские силы сопротивления, прокомментировал ситуацию: "Шума стало меньше, а работы – больше". Он подчеркнул, что сейчас происходит не хаотичный обстрел, а планомерное уничтожение путей снабжения ВСУ.

Особенно мощный удар пришелся по одесским складам. В дунайском порту Вилково была поражена баржа с боеприпасами, которые следовали из Румынии. Не прекращаются атаки на Харьков, Днепропетровск, Сумы и Павлоград. Лебедев назвал происходящее "работой на результат, а не для отчетов".

Призывы бить по Киеву звучат все громче. Ранее военный эксперт Василий Дандыкин потребовал ударить "Орешником" по центру принятия решений после атаки ВСУ на нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области. "Если мы не дадим адекватный ответ, пусть тем же "Орешником", то они и дальше будут нас терроризировать", – заявил Дандыкин. По его словам, у ВСУ появились новые дроны с дальностью до 1200 километров, и их производство их в Европе составляет сотни единиц в день.