Гнев индийской молодежи стал главным вызовом для правительства Нарендры Моди

Протесты из-за утечек экзаменационных заданий обнажили более глубокий кризис занятости, образования и социальных ожиданий крупнейшего молодого поколения мира.

Отставка министра образования Индии Дхармендры Прадхана после массовых выступлений поколения Z позволила правительству Нарендры Моди пережить самый острый момент кризиса. Но она не устранила его причину. Молодые люди вышли на улицы из-за повторяющихся утечек заданий вступительных экзаменов, однако очень быстро стало ясно: речь идет не только о скомпрометированных тестах, а о доверии к системе, которая обещает образование как дорогу к лучшей жизни и все чаще не может выполнить это обещание.

Как пишет BBC, правительство ответило быстро. Моди объявил о создании специальных судов ускоренного производства для рассмотрения дел об утечках, а миллиардер и сооснователь технологической компании Infosys Нандан Нилекани получил задачу возглавить реформирование экзаменационной системы. Эти решения могут наказать виновных и сделать тестирование надежнее, но они касаются лишь входной двери. За ней остается рынок труда, где диплом перестал гарантировать работу, а ожидания сотен миллионов молодых индийцев сталкиваются с ограниченным количеством устойчивых карьер.

В этом и состоит главный политический риск для Моди. Индийская экономика продолжает расти, государство много инвестирует в дороги и другую инфраструктуру, а власти могут указывать на быстрый рост ВВП. Однако молодое поколение оценивает успех не по общей цифре, а по тому, можно ли после многих лет учебы найти производительную работу, получать растущую зарплату и жить лучше родителей.

Экзамен, который превратился в политический кризис

Утечка экзаменационных заданий особенно болезненна в стране, где один тест способен определить судьбу человека на годы вперед. Огромная конкуренция за места в университетах и на государственной службе превращает подготовку в семейный проект: родители тратят деньги на курсы, молодые люди откладывают другие планы, а неудача часто означает возвращение в начало очереди. Когда задания оказываются заранее доступны избранным, рушится не только конкретный экзамен – исчезает вера в справедливость всей лестницы социального продвижения.

Создание ускоренных судов показывает, что власти осознали силу этого возмущения. Официальное заявление премьера обещает быстрое и строгое наказание тем, кто играет с будущим молодежи. Но протесты уже расширили повестку. Их участники говорят о системе образования, которая не обеспечивает востребованных навыков, и об экономике, где даже честно полученный диплом слишком часто ведет не к работе, а к новому периоду ожидания.

Экономист Сантош Мехротра, автор книги о занятости в Индии, назвал рынок труда последних десяти лет жестоким. По его оценке, количество рабочих мест вне сельского хозяйства растет недостаточно, реальные зарплаты стоят на месте, а слабость экономики сочетается с низким качеством образования. В результате спрос на работников ограничен, но и предложение квалифицированных кадров не соответствует потребностям работодателей.

Долгое время ответом правительства на такие претензии служил быстрый рост ВВП, поддерживаемый крупными государственными расходами на инфраструктуру. Однако события последнего месяца заставляют Нью-Дели внимательнее смотреть на неравномерность этого роста. Мехротра считает, что беспрецедентное расширение социальных программ и прямых денежных выплат косвенно показывает: даже если власти не всегда признают проблему публично, внутри государства ее масштаб понимают.

Самое молодое население мира и дефицит возможностей

В Индии живут более 360 миллионов человек в возрасте от 15 до 29 лет – это крупнейшее молодое население в мире. За последние два десятилетия страна добилась заметного прогресса: вырос охват образованием, многократно увеличилось количество частных колледжей и центров профессиональной подготовки. Больше молодых людей, чем когда-либо, получили возможность учиться и претендовать на работу, требующую квалификации.

Но именно этот успех усилил следующий кризис. Доклад State of Working India 2026, подготовленный Университетом Азима Премжи, называет переход от образования к занятости одной из главных проблем, особенно для выпускников. Безработица среди молодежи почти в четыре раза превышает показатель для старших возрастных групп и остается значительно выше среднемирового уровня.

Сама проблема существует давно: доля безработных среди выпускников колеблется в районе 35–40% уже около четверти века. Но демографическая волна и рост образовательных результатов сделали противоречие гораздо заметнее. В 1983 году диплом имели только 4% индийцев в возрасте от 20 до 29 лет, и 13% из них были безработными. К 2023 году выпускниками стали уже 28% молодых людей, но 67% этой группы не имели работы.

За сухими процентами скрывается изменение общественного договора. Раньше высшее образование было редким преимуществом и почти автоматически отделяло человека от массового рынка низкооплачиваемого труда. Теперь диплом стал распространеннее, однако экономика не создала сопоставимого числа мест для его обладателей. Чем больше семей инвестируют в образование, тем острее ощущается разрыв между усилием и результатом.

Диплом, который перестал быть обещанием

По расчетам авторов доклада, с 2004–2005 годов по 2023 год в Индии ежегодно появлялось примерно пять миллионов новых выпускников, но работу находили около 2,8 миллиона. Еще меньшая доля получала оплачиваемое место по найму. Это вело одновременно к росту безработицы среди образованных молодых людей и к замедлению роста их заработков.

Даже занятость не всегда означает реализацию полученной квалификации. Только около 3,7% выпускников и обладателей последипломного образования находили работу в категории "белых воротничков", а постоянные оплачиваемые должности получали менее 7%. Для миллионов молодых людей образование становится не гарантией нового социального статуса, а дорогим билетом в новую, более квалифицированную очередь.

Проблема заключается и в качестве подготовки. Количество колледжей увеличилось быстрее, чем способность многих из них давать знания и практические навыки, необходимые современной экономике. Работодатели жалуются на нехватку подходящих специалистов, в то время как дипломированные кандидаты не могут найти место. Так одновременно существуют безработные выпускники и незакрытые вакансии – две стороны одного институционального разрыва.

Это объясняет, почему утечки экзаменационных заданий вызвали столь сильную реакцию. Молодой человек сначала должен выиграть чрезвычайно конкурентную борьбу за обучение, затем надеяться, что процедура не была подделана, а после выпуска вступить в еще одну конкуренцию – уже за ограниченное число рабочих мест. Каждый новый скандал делает всю цепочку менее убедительной.

Промышленность не стала мостом из деревни в город

Быстрого решения у кризиса нет. Мехротра считает, что часть рабочих мест может появиться благодаря возрождению малого и среднего бизнеса, серьезно пострадавшего после демонетизации 2016 года и неравномерного внедрения налога на товары и услуги. Но даже успешная поддержка небольших предприятий не заменит более широкую промышленную политику, способную вернуть производству роль массового работодателя.

Доля обрабатывающей промышленности в ВВП Индии сократилась примерно с 17% в 2015 году до нынешних 14%. Занятость в этом секторе снижалась на протяжении пяти лет после 2015 года и лишь недавно поднялась немного выше прежнего уровня. Для страны с огромным притоком молодых работников это означает, что фабрики и производственные цепочки не приняли столько людей, сколько требовала демография.

Одновременно после 2020 года число занятых в сельском хозяйстве увеличилось примерно на 80 миллионов человек. Экономисты видят в этом признак скрытой безработицы: люди формально работают, но их труд не всегда повышает общий выпуск или семейный доход. Обычно индустриализация ведет в обратную сторону – работники уходят из сельского хозяйства в промышленность и услуги. В Индии этот переход замедлился или частично повернул вспять.

Так возникает парадокс индийского роста. Страна строит инфраструктуру, расширяет цифровые сервисы и остается одной из крупнейших экономик мира, но не создает достаточно устойчивых производственных мест, которые могли бы связать сельскую молодежь, выпускников колледжей и растущие города в единую траекторию развития.

Искусственный интеллект меняет мечту среднего класса

Если промышленность не стала достаточным источником массовой занятости, то сектор информационных технологий десятилетиями выполнял другую функцию: он обещал образованной молодежи путь в средний класс. Индийская программная индустрия объемом около 300 миллиардов долларов создала образ современной карьеры – инженерное образование, офис с кондиционером, стабильная зарплата и возможность жить заметно лучше предыдущего поколения.

Теперь эту модель испытывает искусственный интеллект. По приведенной BBC оценке Goldman Sachs, от 8% до 12% рабочих мест вне сельского хозяйства в Индии могут оказаться под риском замещения технологиями искусственного интеллекта. Это прогноз, а не уже состоявшееся сокращение, однако первые признаки перемен заметны: найм в IT растет однозначными темпами, нестабильная контрактная работа распространяется, а зарплаты годами остаются почти неподвижными.

Нити Шарма, глава крупного кадрового агентства TeamLease Digital, говорит, что привычные рабочие места для выпускников инженерных и естественно-научных специальностей больше не появляются в прежнем количестве. Найм постепенно смещается от формального диплома к проверяемым навыкам. Учебным заведениям придется уделять больше внимания профессиональной подготовке, а молодым людям – отказаться от уверенности, что высшее образование обязательно приведет к интеллектуальной работе в офисе.

Символом этой перемены стал недавний корпоративный форум HCL Technologies в Ченнаи, где сотни сотрудников хором потребовали повышения зарплаты. Компания принадлежит к числу крупнейших представителей отрасли, которая три десятилетия была золотым билетом для индийского среднего класса. Недовольство внутри нее показывает, что тревога охватывает уже не только тех, кто не сумел войти в цифровую экономику, но и тех, кто считал свое место в ней надежным.

Вызов, который нельзя снять одной отставкой

Реформа экзаменов необходима, но она не создаст миллионы рабочих мест. Ускоренные суды способны восстановить часть доверия к процедурам, но не изменят структуру экономики. Профессиональное обучение может повысить шансы отдельного человека, однако не заменит спрос на труд. Правительству Моди придется действовать сразу на нескольких уровнях: улучшать качество образования, поддерживать производство и малый бизнес, создавать условия для роста зарплат и готовить людей к технологическому переходу.

Инвестор Девина Мехра сформулировала главный страх этого поколения: молодые индийцы больше не могут считать само собой разумеющимся, что будут жить лучше родителей. Если доходы начинают упираться в потолок на столь раннем этапе развития страны, последствия могут стать не только экономическими, но и политическими.

Индийская молодежь долго была главным аргументом оптимистов: огромный демографический ресурс должен был обеспечить стране десятилетия роста. Теперь тот же ресурс становится источником давления на государство. Миллионы образованных, связанных цифровыми платформами и хорошо понимающих разрыв между обещаниями и реальностью людей требуют не символов будущего, а места внутри него. Поэтому для Моди протесты из-за экзаменов – не отдельный кризис, который закончился вместе с отставкой министра, а предупреждение о том, что терпение поколения начинает иссякать.