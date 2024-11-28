Проект "Московские каникулы" открывает новый сезон

Юных жителей города познакомят с зимними традициями разных народов, научат делать рождественские венки и пригласят на конкурс снеговиков

В воскресенье, 1 декабря, стартует зимний сезон городского проекта "Московские каникулы". Для юных москвичей подготовили большую программу разнообразных увлекательных мероприятий, которые проведут вожатые Мосгортура.

"Московские каникулы" – это формат городского детского лагеря. На зимнюю смену ребят ждут в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке, а также усадьбе Деда Мороза на территории ландшафтного парка "Митино".

Для участников в возрасте от шести лет организуют новогодние мастер-классы, на которых они смогут своими руками сделать елочные игрушки и украшения для дома, например, рождественские венки, а также открытки, хлопушки и т.п. Вместе с вожатыми ребята напишут письмо Деду Морозу и выучат песни и стихи, которые смогут исполнить при встрече с новогодним волшебником.

Много мероприятий запланировано на свежем воздухе: зимние эстафеты, конкурсы снежных скульптур, фотокроссы и различные подвижные игры помогут весело и с пользой провести время на улице.

Желающие смогут принять участие в тематических квестах, в ходе которых ребята познакомятся с новогодними традициями разных стран и помогут сказочным персонажам подготовиться к празднику. За прохождение испытаний каждый ребенок получит памятный подарок.

Все мероприятия проводят опытные наставники – выпускники Центральной школы московских вожатых Мосгортура, прошедшие практику в крупнейших детских лагерях страны.

До 29 декабря мероприятия "Московских каникул" будут проводиться только в выходные дни, а с 30 декабря по 12 января – ежедневно.

Проект "Московские каникулы" в этом сезоне является частью масштабного городского проекта "Зима в Москве", который объединил все зимние развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. В рамках проекта москвичи и туристы смогут вспомнить лучшие городские традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбах, посмотреть ледовые шоу, подарить подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.