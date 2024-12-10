На портале "Узнай Москву" представили маршрут памяти дирижера Виктора Попова

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Прогуляться по Москве и посетить места, связанные с жизнью и творчеством легендарного деятеля искусства, художественного руководителя и главного дирижера Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктора Попова, можно благодаря проекту "Узнай Москву". К 90-летию со дня рождения знаменитого хормейстера на портале разработали новый маршрут.
Экскурсия включает пять адресов, посетив которые, москвичи и гости столицы смогут не только увидеть памятные места, но и узнать интересные факты биографии Виктора Попова.
Прогулка начинается на Большой Грузинской улице, где раньше находилось Московское хоровое училище для мальчиков, куда Витя Попов поступил в 1945 году. Учебное заведение было создано по инициативе мастера хорового дирижирования Александра Свешникова, который не только сам вел занятия, но и сумел привлечь в училище педагогов, получивших образование в знаменитом Синодальном училище церковного пения.
Второй точкой маршрута станет Московская государственная консерватория, которую Попов окончил 1958 году по классу хорового дирижирования, а спустя годы вернулся сюда преподавать.
Далее предлагается проследовать к дому Шувалова, музыкальная гостиная которого является частью комплекса Гнесинки. В Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных Виктор Сергеевич преподавал и даже являлся деканом сразу трех факультетов: дирижерско-хорового, историко-теоретико-композиторского и факультета народных инструментов.
Следующая точка маршрута – Дом Благородного собрания, который в советские времена переименовали в Дом союзов, где в Колонном зале 22 мая 1971 года свой первый отчетный концерт дал Большой детский хор, основанный Виктором Поповым.
Народный артист СССР прославился и как создатель Академии хорового искусства. Она и станет заключительной точкой маршрута. Уникальное учебное заведение, появившееся в Москве в 1991 году на базе Московского хорового училища, с 2009 года носит имя своего основателя.
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