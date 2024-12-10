На платформе "Электронный дом" состоялось более 10 тысяч собраний собственников в 2024 году

Москвичи оценили удобство цифровой площадки для обсуждения общих вопросов

Городской сервис "Электронный дом" становится все более популярным у москвичей. Только в 2024 году на платформе состоялось более 10 тысяч общих собраний собственников (ОСС), в ходе которых приняты решения об установке шлагбаумов, переносе сроков капитального ремонта и по другим важным вопросам.

Проект "Электронный дом" был запущен в ноябре 2020 года. Он позволяет проводить собрания собственников недвижимости онлайн: больше не нужно тратить время на поквартирный обход соседей и собираться во дворе, чтобы обсудить проблемы содержания многоквартирного дома.

В рамках дистанционного ОСС москвичи решают, нужно ли отказаться от использования мусоропровода, делать ли надстройки в доме. В последнее время самыми популярными темами обсуждения на платформе "Электронный дом" стали сроки капитального ремонта, а также установка умных видеодомофонов, постаматов в подъездах и шлагбаумов во дворах.

Еще одной популярной темой стал выбор способа управления многоквартирным домом. Например, этим летом жители нескольких зданий отказались от услуг управляющих организаций и зарегистрировали товарищество собственников жилья. Причем собственники двух соседних домов объединились в одно товарищество.

Инициировать собрания могут собственники квартир и помещений в доме или управляющие организации. Участвовать в голосовании могут только собственники квартир и нежилых помещений, которые внесли адрес в разделе "Мои адреса" и подтвердили право владения в личном кабинете на портале mos.ru.

"Электронный дом" сообщает о проведении общего собрания собственников с помощью СМС и письма на электронную почту жителям, имеющим аккаунты на mos.ru. На голосование предоставляется от семи до 60 дней в зависимости от решения инициатора ОСС. Собственникам достаточно зайти в личный кабинет и проголосовать по вопросам повестки. Если кому-то неудобно голосовать онлайн, они могут получить у администратора бумажный бюллетень. Система сформирует готовый бланк, соответствующий всем требованиям законодательства.

Благодаря автоматизации, четкой привязке голоса к личному кабинету пользователя, системе уведомлений о ходе общего собрания собственников и учету голосов "Электронный дом" обеспечивает прозрачность голосования. По завершении собрания его итоги в течение суток появятся в разделе "Опросы/Собрания собственников". С решениями смогут ознакомиться все зарегистрированные на платформе жители дома. Посмотреть и скачать подписанный электронной подписью протокол с результатами голосования они смогут в разделе "Опросы и собрания собственников" во вкладке "Собрания".