Любителей спорта ждут на фестивале "Путешествие в Рождество"

Победители и участники соревнований получат призы и сладкие подарки

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" начался в столице 14 декабря и продлится по 12 января. В этом году он проходит в рамках масштабного проекта "Зима в Москве", объединившего все главные развлечения сезона. Посетителей фестиваля, помимо арт-объектов и инсталляций, встреч с героями любимых кино– и мультфильмов, выставок дизайнерских елок и ледового шоу, ждут спортивные мероприятия. Их общая продолжительность составит более пяти тысяч часов. В числе таких мероприятий – состязание "Самый сильный житель района".

Соревнования проводят на 26 окружных площадках. Участники могут показать свою выносливость, ловкость и силу, проявив себя в одной из девяти дисциплин: жиме и рывке гири, махах гирей и приседаниях с ней, отжиманиях, прыжках с разведением рук и ног, упражнениях на пресс, прыжках через скакалку и обычных приседаниях.

Площадки с установленными на них спортивными комплексами рассчитаны на участие детей и взрослых до 35 лет. Самого сильного жителя района выявляют ежедневно в присутствии профессиональных тренеров. Для того чтобы получить это звание, необходимо удержать наилучший результат. Каждого участника ждут памятные призы, а победителю также вручат сладкий подарок, почетную медаль и гостевой абонемент в фитнес-клуб.

В рамках состязания "Самый сильный житель района" также проводится открытый турнир по троеборью. Атлетам дается одна минута для прыжков через скакалку, три попытки для метания мяча в цель и еще одна минута – для жима гири. В турнире предусмотрены три возрастных категории: принять участие в состязании могут дети в возрасте от семи до 12 и от 12 до 18 лет, а также взрослые в возрасте от 18 до 35 лет. Статистику собирают со всех окружных площадок, после чего определяют победителей. Они получат почетные кубки и абонементы в спортивные клубы.

Для тех, кто любит спорт, но не планирует принимать участие в соревнованиях, на площадках устанавливают специальные тренажеры, организуют спортивные разминки и шутливые состязания по перетягиванию каната. Площадки проекта работают с 15:00 до 21:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные.