Петровский путевой дворец приглашает на зимний семейный праздник

Дети и взрослые совершат интерактивное путешествие в историю

Петровский путевой дворец впервые приглашает гостей на новогоднюю интерактивную игру-путешествие для всей семьи. Памятник архитектуры, где была резиденция российских императоров, где останавливался Наполеон, где учились легендарные советские летчики, на несколько дней – с 23 декабря по 8 января – станет фантастическим порталом, который превратит каждую гостью в царевну или волшебницу, а гостя – в царевича или былинного богатыря.

Организаторов праздничной программы вдохновило культурное наследие нашей страны, народные сказки, а также творчество знаменитого художника Ивана Билибина. По мотивам его иллюстраций создали трехмерные интерактивные декорации для игр, представлений, мастер-классов и спектакля.

Всех пришедших поздравит Дед Мороз. В Петровском путевом дворце он необычный – этот зимний волшебник исполняет старинные колядки и играет на свирели. Огни на новогодней елке зажгутся под рождественские песнопения XVII века, а хоровод будут водить под аккомпанемент старинных гуслей.

В Петровской гостиной откроется площадка "Терем расписной". Здесь можно поиграть в бирюльки и блошки. Любителей помузицировать научат играть на деревянных ложках. А те, кому не сидится на месте, попробуют свои силы в подвижной игре "Проворные мотальщики". Девочкам вместе с мамами и бабушками предложат смастерить кокошники и украсить их разноцветным стеклярусом и бисером.

В Парковой гостиной появится площадка под названием "Бранное поле". На ней пройдут сражения на войлочных мечах и состязания по стрельбе из лука и рогаток в тире "Царевна-лягушка", где опытный лучник научит начинающих богатырей держать лук и не промахиваться. Для юных рукодельниц установят огромные круглые пяльцы. Объединившись в пары, девочки будут вышивать крестиком без использования иголок.

Затем куклы-артисты разыграют "Сказку о золотом петушке" Александра Пушкина. Текст от автора прозвучит в записи – его озвучил легендарный актер и режиссер Олег Табаков.

Основная часть праздника состоится в Круглом зале, где стоит новогодняя ель. В этом зале Дед Мороз будет общаться с детьми и их родителями, петь песни и водить новогодний хоровод. Каждый юный гость получит от волшебника сладкий сувенир.

Новогодняя программа составлена таким образом, чтобы у взрослых и детей остались впечатления и от легендарного архитектурного ансамбля, и от звучания русской старинной музыки под его куполом. Музыкальную программу готовят коллектив "Сирин" и ансамбль старинной музыки "Узорика". Программа продолжается 1,5 часа.