К проекту "Московское долголетие" присоединились более 550 учреждений образования

Занятия для москвичей старшего возраста проводят школах, колледжах, центрах дополнительного образования

Около 550 учреждений столичного Департамента образования и науки предлагают москвичам старшего возраста интересно и с пользой провести свободное время. Желающие могут выбрать курсы иностранного языка, компьютерной грамотности, занятия разными видами спорта и танцев, уроки рукоделия и кулинарии – в общей сложности столичные колледжи, школы, а также 26 современных центров дополнительного образования проводят занятия по 57 видам хобби различных направлений в рамках проекта "Московское долголетие".

Все образовательные программы адаптированы и подходят горожанам преклонного возраста разного уровня подготовки. Уроки проводят профессиональные преподаватели. Сейчас занятия посещают около 55 тысяч участников проекта. Особенно востребованы такие направления, как информационные технологии, гимнастика, пение, художественно-прикладное творчество и рисование. Организуются для москвичей старшего поколения и более необычные занятия, например, фехтование, фитодизайн, плетение японских традиционных женских украшений из атласных лент кандзаси, искусство рукопашного боя джиу-джитсу и пр.

Многим москвичам занятия помогают не только расширить круг общения, но и поправить здоровье, стать бодрее. В частности, москвичка Елена Даева ходит на занятия дыхательной гимнастикой. По ее словам, это помогло ей быстрее восстановиться после болезни, к тому же такие упражнения полезны не только для легких, но и позвоночника. Занимается Елена во дворце творчества, куда приводит внучку в студию акробатики.

Кстати, многие преподаватели отмечают, что им очень нравится заниматься с людьми старшего поколения, поскольку на уроки приходят очень замотивированные участники, которые хотят научиться чему-то новому для себя и полезному.

Присоединиться к образовательным занятиям в рамках проекта "Московское долголетие" могут женщины, которым исполнилось 55 лет, и мужчины старше 60 лет. Запись в группы доступна на сайте mos.ru, в любом из центров московского долголетия или организациях, где проходят занятия.