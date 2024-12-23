На западе Москвы устроят новую набережную

Совершать приятные прогулки вдоль берега реки смогут не только жители Рублево-Архангельского, но и другие москвичи и гости столицы

В Кунцевском районе Западного административного округа "ЗАО" Москвы скоро появится новая живописная прогулочная зона. В микрорайоне СберСити на территории Рублево-Архангельского вдоль берега Москвы-реки будет построена набережная протяженностью более 810 метров.

Как сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков, проект второго этапа берегоукрепления Москвы-реки в районе Кунцево уже согласован. Документ предполагает устройство набережной Москвы-реки в Рублево-Архангельском, которая будет повторять существующую береговую линию. Протяженность новой набережной в ЗАО составит почти 817 метров.

Для укрепления берега при строительстве набережной будут применены два вида конструктивных решений. Во-первых, специалисты возведут с этой целью стену консольного типа из шпунтов – таких удлиненных элементов с замками, с помощью которых части стены соединяются в монолитную конструкцию, а также здесь будет устроена стена с анкерными устройствами типа больверка, которая убережет берег от постоянного разрушающего воздействия волн.

В целом, прибрежное сооружение в Рублево-Архангельском будет представлять собой проницаемую для грунтовых вод конструкцию. При проектировании специалисты учли возможные неблагоприятные сочетания нагрузок и воздействия окружающей среды, которые могут возникнуть как при эксплуатации, так и в процессе строительства. Предусмотрена также антикоррозийная обработка всех металлоконструкций подпорной стены берегоукрепления, что позволит поддерживать конструктивные элементы набережной в безопасном и эстетичном виде.

В Западном АО сейчас также ведется строительство моста Москву-реку к Филевской пойме. Конструкция протяженностью 315 метров соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на осень 2025 года.