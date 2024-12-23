На Театральной площади обновили исторический фонтан

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В Москве отремонтировали один из старейших фонтанов города на Театральной площади.
Фонтан у Большого театра был возведен в 1835 году по проекту скульптора Джованни Витали и носил название Петровский, так как ранее Театральная площадь была Петровской площадью. Но чаще его называли фонтаном Витали по фамилии скульптора.
Изначально сооружение предназначалось для доставки воды населению, и задача Витали была придумать такое художественное оформление, чтобы при внешней красоте фонтан был удобен для набора воды. Основную чашу скульптор поместил на постамент, а верхнюю чашу расположил на колонне, которую поддерживают четыре бронзовых амура, олицетворяющих все грани театрального искусства: трагедию, комедию, поэзию и музыку.
С трех сторон в постаменте были устроены арочные ниши, в одной из которых расположен вход в техническое помещение. В западной и восточной части фонтана установлены полукруглые металлические чаши-консоли с маскаронами-водометами. В северной части постамента размещены две симметричные каменные лестницы на верхнюю обходную площадку с металлической оградой, украшенной геометрическим рисунком.
В 19 веке фонтан давал жителям столицы примерно 17 тысяч ведер воды плюс от него шли водоотводные трубы к расположенным поблизости зданиям. Но в начале ХХ века фонтан перестал использоваться как сооружение городского водопровода. Он превратился в декоративное украшение, вокруг которого был разбит сквер.
Ремонт потребовался в связи с завершением эксплуатационного срока оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства полностью обновили технологическую "начинку" фонтана: заменили щиты управления, кабельные линии, инженерное оборудование (насосы, трубы и задвижки), системы заполнения воды. Такие работы традиционно проводятся после окончания сезона фонтанов. Весной с наступлением тепла специалисты заменят светильники подводной подсветки, и сооружение будет полностью готово к работе. Обычно фонтаны в Москве включают к майским праздникам.
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