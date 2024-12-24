На ВДНХ подготовили интересную программу к Международному дню кино

На ВДНХ подготовили интересную программу к Международному дню кино
Фото: mos.ru
Посетителей ждут тематические экскурсии, выставки, специальные кинопоказы

Специальную программу мероприятий подготовили на главной выставочной площадке страны в честь Международного дня кино, который отмечается 28 декабря. Гости ВДНХ узнают много нового об истории развития отечественной анимации, побывают в местах, где снимались сцены из любимых кинофильмов, посмотрят диафильмы и пр.

Старт тематическим мероприятиям даст выставка "По дороге из желтого кирпича", которая открывается в понедельник, 24 декабря, в Музее кино. Экспозиция посвящена разным экранизациям сказочной повести Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города". Световые эффекты, преображающие пространство, позволят посетителям побывать в воображаемом шатре Гудвина.

В числе экспонатов выставки: работы выдающихся художников кино, в частности Геннадия Смолянова, Тамары Горшениной и Евгения Мигунова, которые готовили эскизы для цикла мультфильмов студии "Экран" 1973–1974 годов, экранизации 1994 года, а также для серии диафильмов о приключениях девочки Элли и ее верных друзей. Кстати, гости, которые не видели диафильмов на данный сказочный сюжет, могут восполнить пробел и посмотреть записи прямо в ходе выставки, удобно расположившись в креслах-мешках.

Представлен в экспозиции и уникальный экспонат – подлинная кукла Страшилы из советского мультфильма "Волшебник Изумрудного города". Выставка будет работать до 13 апреля 2025 года.

В субботу, 28 декабря, в 13:00 на территории главной выставки России пройдет экскурсия под названием "ВСХВ-ВДНХ – основная киноплощадка страны". Во время прогулки гости узнают, как эти места связаны с историей отечественного кинематографа, какие фильмы и где там снимали. Для участия необходима предварительная регистрация.

В тот же вечер в 18:30 центр "Космонавтика и авиация" приглашает на экскурсию "Кино и космос". Участники обсудят самые популярные фильмы о космических полетах и выяснят, что из показанного – правда, а что - нет. Желающим посетить мероприятие необходимо зарегистрироваться заранее.

В 19:00 в Музее славянской письменности "Слово" состоится экскурсия "Мозаика из времени". Гостям предложат вспомнить отечественные киношедевры, вдохновленные историческими событиями и героями прошлого. Вход по предварительной регистрации.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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