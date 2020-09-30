Максиму Фадееву удалось скинуть 100 килограммов

В этом году многие звезды отечественного шоу-бизнеса решили заняться спортом и пересмотреть свое питание, чтобы скинуть лишние килограммы. Особенно похудением увлеклись мужчины. Кто-то пока в самом начале пути, а кому-то уже удалось скинуть около 100 килограммов.

Баста

Василий Вакуленко делиться своими спортивными успехами на своей странице в "Инстаграм". Певец уже смог избавиться от 16 килограммов и признался, что не собирается останавливаться. К слову, многие пользователи социальной сети отметили, что похудевший Баста выглядит значительно моложе и свежее.

Моргенштерн

Многие поклонники Алишера Моргенштерна отметили, что за этот год рэпер заметно похудел. Оказалось, что музыкант скинул 20 килограммов, а сейчас внимательно следит за тем, чтобы не поправиться вновь. Он даже хочет разработать свой марафон, в котором поделиться секретом своего быстрого похудения.

Николай Басков

Во время самоизоляции натуральный блондин зря времени не терял. По слухам, Басков 3 недели сидел на голодании в специальной клинике. За это время он скинул 16 килограммов.

Максим Фадеев

Больше всех похудел продюсер Макс Фадеев. За 2020 год он скинул 100 килограммов и теперь может похвастаться тем, может влезть обеими ногами в одну штанину своих старых шорт. Артист также пообещал поделиться с поклонниками секретом своего похудения.

Сергей Лазарев

Певец активно работал над своим телом во время самоизоляции. Не так давно певец выложил фото с идеальным прессом и немного изнеможенным видом. Артист похвастался, что теперь весит на 12 килограммов меньше, но поклонники не оценили его внешний вид, посчитав, что раньше было лучше.

Ранее "Утро.ру" рассказало о знаменитостях звездах, которым удалось справиться с лишним весом несмотря на возраст.

