"Наказывать не нужно": Валерия сделала громкое заявление о предателях Родины

Артистка четко обозначил свою позицию

Как известно, некоторые российские звезды после старта специальной военной операции на Украине приняли решение собрать вещички и отчалить за рубеж. Певица Валерия, супруга продюсера Иосифа Пригожина, рассказала, что думает о беглецах.



Стоит отметить, что совсем недавно супруг артистки Иосиф Пригожин попал в громкий скандал. В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой человек с очень похожим на Иосифа голосом в негативном ключе обсуждал спецоперацию. Теперь Валерия объявила, что не считает нужным наказывать артистов, сбежавших за рубеж.



Певица уверена, что им и так тяжело живется на чужбине. Артистка обратила внимание, что за границей хорошо только отдыхать, а когда приходится все время проводить вдали от родной страны, это весьма тяжело. По мнению Валерии, беглецы сами себя наказали и дополнительно воздействовать на них не стоит.



К слову, после скандала, на Пригожина ополчились многие звезды-патриоты.

