Вернувшегося в Россию Цекало призвали жестко наказать

Вернувшегося в Россию Цекало призвали жестко наказать
Фото: АГН "Москва"
Артиста хотят проверить на законность вывода денег за рубеж

Недавно стало известно, что Александр Цекало вместе с женой снова приехал в Россию. Артисту потребовалось вернуться в страну, чтобы лично проконтролировать съемки нового сериала "Джайв" – до этого он курировал все работы в удаленном формате. Подобная новость не понравилась общественнику Виталию Бородину, который остался возмущен тем, что продюсер продолжает зарабатывать деньги на россиянах и тратит их за границей.

Он напомнил, что США, где сейчас живет Цекало, входят в состав НАТО и активно поддерживают российского противника. Также известно, что за три с половиной года артист ни разу не высказал свою позицию по поводу происходящего. 

"Это не мешает 62-летнему уроженцу Киева активно работать над сериалами для российских сервисов. Как говорится, получают деньги в России, а потом бегут за бугор их тратить", – написал он.

Общественник указал, что считает поведение Цекало "непатриотичным" и поэтому начал подготовку обращений в ФНС России, чтобы организация проверила законность ведения бизнеса артистом в стране. Дополнительно его заинтересовал способ, которым продюсер выводит деньги из России – как известно, сделать это сейчас непросто.

Ранее Бородин сообщил о бегстве Агаларовых из России в Азербайджан.

Источник: Telegram

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