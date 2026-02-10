Билан сделал откровенное заявление о личной жизни

Сердце артиста занято

На красной дорожке Big Love Show 2026 в Москве Дима Билан неожиданно приоткрыл завесу тайны над личной жизнью и сообщил, что сейчас он не один. Артист признался, что в его жизни появился человек, занявший особое место в сердце, и, судя по всему, это не мимолетная история.Певец подчеркнул, что относится к чувствам очень серьезно и не разменивается на случайные увлечения. По его словам, он влюбляется редко, но если это происходит, то только надолго и по-настоящему.

Имя той, кому удалось покорить звездное сердце, Билан раскрывать не стал, предпочтя сохранить интригу. При этом он не стал уходить от прямого вопроса и честно подтвердил, что сейчас действительно находится в состоянии нежной влюбленности.

Артист был немногословен, но даже этих нескольких фраз хватило, чтобы вызвать волну обсуждений. Поклонникам остается лишь строить догадки, кто же стал новой музой одного из самых закрытых и загадочных исполнителей российской сцены.