Билан сделал откровенное заявление о личной жизни

Билан сделал откровенное заявление о личной жизни
Дима Билан. Фото: АГН "Москва"
Сердце артиста занято

На красной дорожке Big Love Show 2026 в Москве Дима Билан неожиданно приоткрыл завесу тайны над личной жизнью и сообщил, что сейчас он не один. Артист признался, что в его жизни появился человек, занявший особое место в сердце, и, судя по всему, это не мимолетная история.Певец подчеркнул, что относится к чувствам очень серьезно и не разменивается на случайные увлечения. По его словам, он влюбляется редко, но если это происходит, то только надолго и по-настоящему.

Имя той, кому удалось покорить звездное сердце, Билан раскрывать не стал, предпочтя сохранить интригу. При этом он не стал уходить от прямого вопроса и честно подтвердил, что сейчас действительно находится в состоянии нежной влюбленности.

Артист был немногословен, но даже этих нескольких фраз хватило, чтобы вызвать волну обсуждений. Поклонникам остается лишь строить догадки, кто же стал новой музой одного из самых закрытых и загадочных исполнителей российской сцены.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

Контратака ВСУ: в США сделали важное заявление о ситуации в зоне СВО

Западный блок демонстрирует свою несостоятельность

В Британии запаниковали из-за внезапного удара по Украине

Незалежные оказались не готовы к такому развитию событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей