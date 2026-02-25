Психолог Ахмедов не нашел признаки клинического расстройства у Тодоренко

Психолог высказался о признаках клинического расстройства у Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: соцсети
Знаменитость снова взбудоражила публику

После громкого скандала вокруг Регины Тодоренко, вызванного ее рассказом о ситуации с проблемами со здоровьем у знакомого, психолог Илья Ахмедов прокомментировал происходящее. Беседуя с журналистами, эксперт объявил, что не видит в поведении знаменитости признаков психического заболевания.

По его мнению, речь скорее идет о личной импульсивности, сниженной эмпатии и неумении просчитывать последствия публичных высказываний.

Специалист пояснил, что подобные черты нередко формируются у людей, которые годами находятся под постоянным вниманием аудитории, где провокационные выходки получают максимальный отклик. Эксперт отметил, что в такой среде резкие заявления могут закрепляться как привычная модель поведения.

Напомним, недавно дива вдруг вспомнила, как добавила мед в напиток друга, зная о его аллергической реакции. Это выходка звезды чуть не закончилась трагедией.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
