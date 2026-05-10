Джиган признался, что почти не общается со старшей дочерью: "Хочет свободы"

Рэпер считает, что это норма, так как ребенок в переходном возрасте

После развода с Оксаной Самойловой музыкант Джиган нашел общий язык с младшими детьми, но отношения со старшей дочерью Ариэлой дали трещину. На светском мероприятии артист объяснил, в чем дело.

По его словам, девочка вступила в переходный возраст и теперь требует независимости. Рэпер не хочет давить на нее и предпочитает не вмешиваться в ее личное пространство.

Отец признается, что такое отчуждение причиняет ему боль, однако он считает правильным доверить воспитание дочери в этот период бывшей жене. По его мнению, главная задача родителя – обезопасить ребенка, а не контролировать каждый шаг.

Недавно Джиган уже оказывался в центре внимания из-за слухов о романе с Анной Седоковой. Певица публиковала видео, где клала голову на плечо музыканту. Однако артист опроверг эти домыслы, заявив, что пока не готов к новым отношениям. Бывшая супруга также подтвердила, что они с рэпером остались друзьями.