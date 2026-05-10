Джиган признался, что почти не общается со старшей дочерью: "Хочет свободы"

Джиган признался, что почти не общается со старшей дочерью
Джиган. Фото: АГН Москва
Рэпер считает, что это норма, так как ребенок в переходном возрасте

После развода с Оксаной Самойловой музыкант Джиган нашел общий язык с младшими детьми, но отношения со старшей дочерью Ариэлой дали трещину. На светском мероприятии артист объяснил, в чем дело.

По его словам, девочка вступила в переходный возраст и теперь требует независимости. Рэпер не хочет давить на нее и предпочитает не вмешиваться в ее личное пространство.

Отец признается, что такое отчуждение причиняет ему боль, однако он считает правильным доверить воспитание дочери в этот период бывшей жене. По его мнению, главная задача родителя – обезопасить ребенка, а не контролировать каждый шаг.

Недавно Джиган уже оказывался в центре внимания из-за слухов о романе с Анной Седоковой. Певица публиковала видео, где клала голову на плечо музыканту. Однако артист опроверг эти домыслы, заявив, что пока не готов к новым отношениям. Бывшая супруга также подтвердила, что они с рэпером остались друзьями.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник

"Контрольный удар": на Западе сделали жесткое заявление о США и Украине

Ситуация давно вышла из-под контроля

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей