Олег Газманов пожалелся на бессонницу во время: "Не сплю и все"

"Не сплю и все": Газманов пожаловался на жуткую бессонницу во время гастролей
Олег Газманов. Фото: АГН Москва
Артист уже перепробовал все, чтобы привести режим в порядок

Олег Газманов признался, что его давно мучает хроническое недосыпание. На церемонии "Шансон года" народный артист рассказал, что плотный гастрольный график выматывает его эмоционально, из-за чего он не может нормально заснуть, пишет "Звездач".

Исполнитель заверил, что использовал все возможные методы: пил успокаивающие отвары, пытался выходить на прогулки, выполнял физические упражнения и даже пробовал моральные практики. Певец также заметил, что предпочитает спать без одежды, но и это не решает проблему. По его словам, никакие средства не помогают ему отдохнуть как следует, что очень сильно выматывает.

"Не сплю и все", – жалуется исполнитель.

Фанаты между тем считают, что внешне артист выглядит великолепно.

Параллельно с этим вокруг Газманова разгорается громкий экономический скандал. Дмитрий Царенко (экс-глава его фирмы), который сам сейчас находится под следствием за мошенничество, обвинил певца в уклонении от налогов.

Источник: "Звездач" ✓ Надежный источник
