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"Линия
Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей,
а также внутри них, рассказал петербургский предприниматель Евгений Пригожин,
комментируя вопрос журналиста о создании фортификационных сооружений на соседствующих
с ЛНР и ДНР территориях.
"На сегодняшний день "Линия Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности "ЧВК Вагнера", – подчеркнул он.
По словам бизнесмена, идет активная работа и с Белгородской областью. Герой России Андрей Богатов отправился туда заниматься не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории региона, рассказал Пригожин.
"Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнера" обучают граждан, которые будут защищать границы области", – отметил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании "Конкорд".
Он добавил, что в случае необходимости укрепить оборонительные позиции, будет оказана всевозможная поддержка и другим областям.
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