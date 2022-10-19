Бизнесмен прокомментировал создание фортификационных сооружений на соседствующих с ЛНР и ДНР территориях

"Линия Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них, рассказал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя вопрос журналиста о создании фортификационных сооружений на соседствующих с ЛНР и ДНР территориях.



"На сегодняшний день "Линия Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности "ЧВК Вагнера", – подчеркнул он.

По словам бизнесмена, идет активная работа и с Белгородской областью. Герой России Андрей Богатов отправился туда заниматься не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории региона, рассказал Пригожин.

"Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнера" обучают граждан, которые будут защищать границы области", – отметил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании "Конкорд".

Он добавил, что в случае необходимости укрепить оборонительные позиции, будет оказана всевозможная поддержка и другим областям.