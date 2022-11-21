Уничтожение военной инфраструктуры Незалежной не прекращается

Без малого девять месяцев продолжается специальная военная операция по демилитаризации украинского государства. Главным событием последнего времени стало вынужденное решение Армии России покинуть областной центр Херсонской области, ставшей в сентябре субъектом Российской Федерации. Ситуация на этом направлении достаточно сложная, однако в других точках фронта наши бойцы продолжают успешно выполнять задачи СВО. Наступление ВС России началось в ДНР.



В начале прошлой недели территория Незалежной подверглась массированному ракетному удару. Уничтожение важнейших объектов инфраструктуры было зафиксировано во многих регионах Украины. Значительная территория страны оказалась обесточена.

Широкий резонанс вызвала ужасающая своей жестокостью расправа над пленными российскими военными. Социальные сети облетел видеоролик, на котором безжалостные вояки ВСУ расстреливают безоружных людей. Подлинность этой записи подтвердили в США. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий спецоперации.

08:18 Глава МАГАТЭ планирует новые поездки в РФ и на Украину для обеспечения безопасности ЗАЭС.

21 ноября