На Западе все чаще говорят о необходимости начать переговоры

Бои на полях специальной военной операции продолжаются. На многих направлениях российской Армии удалось существенно продвинуться вперед. На этом фоне ряд западных деятелей все громче заявляют о необходимости начать мирные переговоры между Москвой и Киевом.



Однако украинские руководители не стремятся к завершению конфликта. Недавно Вооруженные силы Украины устроили вопиющие провокации на территории нашей страны – дроны незалежных предприняли попытки атаковать российские военные аэродромы.

Западные страны стараются дистанцироваться от произошедшего, однако многие эксперты уверены, что именно США реализуют хитрую стратегию и заставляют Незалежную играть на повышение. Главные события специальной военной операции по демилитаризации Украины – в онлайн-трансляции Утра.

08:03 США рассматривают возможности для масштабного расширения военной помощи Киеву в январе – Politico.

16 декабря

21:39 ЕС, вероятно, отложит принятие 9 пакета санкций против РФ из-за позиции Польши и стран Балтии по экспорту российского зерна – источник РИА Новости.

21:10 Зеленский вновь повторил, что конец войны будет только после выхода ВСУ к границам Украины 1991 года.

21:03 Кириенко вручил Орден Мужества матери Марии Пироговой.

20:55 Министр обороны Британии заявил, что Украине нужны ракеты большой дальности и не исключил поставку ВСУ крылатой ракеты дальностью до 560 километров.

20:03 Президент США Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20.

19:35 В Госдепартаменте утверждают, что США не намереваются "блокировать всю финансовую систему России" и хотят минимизировать ущерб для мирового рынка.

19:26 США нацелены и далее позволять России беспрепятственно экспортировать товары, имеющие большую важность для мирового рынка – Госдеп.

18:58 Под санкции США попали российские губернаторы: Алиханов, Артамонов, Артюхов, Авдеев, Азаров, Бочаров, Богомаз, Дрозденко, Гладков, Голубев, Гусев, Хабиров, Кувшинников, Куйвашев, Моор, Никитин, Николаев, Островский, Паслер, Текслер, Томенко, Травников, Усс, Уйба, Владимиров, Воробьев.

18:28 США ввели санкции против Потанина, его холдинга "Интеррос" и Росбанка.

18:15 Главком украинских войск Валерий Залужный пожаловался, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS.

17:45 Взрыв произошел в штаб-квартире польской полиции в Варшаве. Сработало неизвестное устройство, которое было заложено в подарок, полученный главным комендантом на Украине.

17:02 Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидает наступления украинских войск, как только почва подмерзнет

15:47 Мэр Харькова подтвердил прилет по инфраструктурному объекту.

14:46 Силы РФ нанесли удары по позициям ВСУ в Гуляйполе и Орехове в Запорожской области.

14:35 Взрывы прогремели в Харькове, сообщило украинское издание Klymenko Time.

14:06 Движение грузовых автомобилей по альтернативному маршруту в Крым через новые территории РФ осуществляется в штатном режиме.

13:42 Слуцкий не исключил, что Бут в скором времени отправится в Донбасс.

12:49 Значительный дефицит электроэнергии сохраняется на территории Украины, сообщила национальная компания "Укрэнерго".

12:23 Взрывы слышны в городе Кривой Рог в Днепропетровской области на востоке Украины.

12:02 Марьинка освобождена на 80% – Пушилин.

11:56 Воздушная тревога вновь объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

11:13 До девяти возросло число раненых при ударе ВСУ по Донецку, среди них десятилетний ребенок.

10:47 Житель Хабаровска осужден на 12,5 лет колонии за госизмену: пытался продать спецслужбам Украины секретные данные о транспортной инфраструктуре.

10:22 Во время обстрела Донецка украинскими войсками пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил мэр.

09:37 Воздушная тревога, которая была объявлена утром в шести областях в центре и на востоке Украины, снята, она продлилась порядка 40 минут.

09:20 Взрыв прозвучал в городе Очаково Николаевской области – СМИ.

08:49 Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины.

08:27 Народная милиция ЛНР зафиксировала повышенную активность украинских диверсантов.

08:12 В Донецке заявили о сильнейшем за восемь лет обстреле ВСУ

15 декабря

21:18 Губернатор Брянской области заявил, что над городом Клинцы сработала система ПВО.

20:23 США еще изучают идеи создания трибунала в связи с СВО РФ на Украине, пока не хотят говорить ничего определенного на этот счет – Белый дом.

19:49 США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу года, решение о сроках переговорах принимать Зеленскому – Белый дом.

19:08 В лесах Белгородской области обнаружили схрон с оружием украинских боевиков. Предположительно, боеприпасы, найденные в 17 км от границы с Украиной, были предназначены для совершения терактов украинской ДРГ.

17:52 Работа по договоренности о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС постепенно продвигается вперед, сообщил Ульянов. Он также отметил, что визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Москву запланирован либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул.

17:00 На Запорожской АЭС при попытке передачи сведений о станции задержали очередного агента украинских спецслужб под видом рабочего ремонтной бригады.

16:00 Губернатор Белгородской области Гладков показал показал ход выполнения работ по строительству засечной белгородской черты. Работы проводятся в соответствии с ранее утвержденным графиком, заявил Гладков.

14:45 ВС РФ взяли под контроль основную часть населенного пункта Водяное в ДНР, уничтожено до 50 украинских боевиков, один танк, 3 боевые бронемашины и 4 пикапа – Минобороны РФ.

14:37 Еврокомиссия направила Украине €500 млн, это третий и последний в 2022 году транш в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщили в пресс-службе ЕК.

13:52 Украинская сторона сообщила об обмене военнопленными. Им вернули 64 военных, которые воевали на Луганском и Донецком направлении, в частности, обороняли Бахмут. С российской стороны комментариев пока не было.

13:22 "Присоединение Одессы и Чернигова к России возможно – это зависит от выбора граждан". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13:11 Песков согласен с мнением Медведева о том, что системы Patriot, в случае доставки их из США на Украину, станут законной целью

12:43 Папа Римский призвал верующих скромно отметить Рождество и направить сэкономленные деньги украинцам.

12:17 Боррель признал, что идея Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран ЕС.

11:58 В СБУ заявили об обысках на объектах УПЦ в девяти областях.

11:49 Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С – Минобороны РФ.

11:15 Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщается на официальном сайте организации.

11:14 Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

10:43 Британские судьи проводят тренинги для украинских коллег в рамках подготовки "нового Нюрнберга" – процессов по военным преступлениям РФ на Украине – Sky News.

10:01 ВСУ выпустили шесть снарядов ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре города Алешки – экстренные службы.

9:07 Врио глав ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей приедут в Москву на первую встречу с президентом России в качестве руководителей субъектов страны, пишут "Ведомости".

9:02 В результате работы киевского ПВО повреждены два админздания, сообщают власти.

7:40 В Киеве и на его окраинах слышны взрывы, сообщают местные СМИ.

12 декабря

20:49 США завершают разработку планов по отправке системы противоракетной обороны Рatriot на Украину – телеканал CNN.

20:00 Экономика Украины может сократиться на 50% в этом году, если Россия продолжит атаковать национальную энергосистему и другую критически важную инфраструктуру, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

18:33 Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, сообщил генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, до мая командовавший этим родом войск.

17:51 Правительство Великобритании рассматривает применение механизма по использованию замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

17:29 Страны НАТО столкнулись с "очень реальным" дефицитом вооружений из-за конфликта на Украине, альянс работает с военно-промышленным комплексом для их восполнения – постпред США.

16:58 ВСУ обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

15:53 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога – соцсети.

15:26 В результате обстрела ВСУ в пос. Луганское погибли 3 человека – штаб теробороны ДНР.

14:45 На Краснолиманском направлении пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными – Минобороны РФ.

14:10 Великобритания объявила о новом пакете санкций в ответ на продолжающиеся удары России по гражданской инфраструктуре в Украине. Также Лондон ввел санкции против 12 представителей командного состава российских вооруженных сил.

14:06 Поставки оружия Киеву закончатся, когда начнутся мирные переговоры – Минобороны Италии.

13:55 Украинские власти сообщают о взрывах в Краматорске.

13:51 Подрыв моста под Мелитополем не повлияет на снабжение города и коридор в Крым – Владимир Рогов

13:11 Никаких указов Путина о смене руководства Генштаба РФ нет, в Кремле не комментируют такие сплетни, это "абсолютно телеграмные утки" – Песков.

13:09 Воюющим за Киев наемникам разрешили переводить деньги за границу – Нацбанк Украины.

12:49 Власти Эстонии запретили государственной железнодорожной компании Operail перевозить российские и белорусские грузы.

12:39 США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи для Украины, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

12:14 Зеленский призвал ЕС направить миссии на объекты критической инфраструктуры Украины для стабилизации ситуации и "надлежащего международного контроля".

12:09 ФСБ: в регионах РФ значительно увеличилось число террористических проявлений, это связано с деятельностью украинских спецслужб.

11:54 Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря – источник РИА Новости.

11:38 Глава нацполиции Украины считает, что главная проблема для Киева в Донбассе – это живущие там люди. Он заявил, что в ДНР и ЛНР уже больше 8 лет не слышали украинскую речь и что в республиках все это время якобы "воспитывалась ненависть ко всему украинскому".

10:46 В аэропорту Красноярска задержан житель Абакана, пытавшийся вступить в ряды украинских войск – ФСБ.

10:37 В белорусских войсках начата внезапная проверка боевой готовности – Минобороны Беларуси.

10:01 Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы, сообщают власти региона. В результате работы систем ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны.

9:36 Власти Одесской области посоветовали местным предприятиям перейти на ночной режим работы, чтобы днем обеспечивать электричеством население.

9:18 Власти КНР запретили поставки в Россию процессоров Loongson.

9:02 Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщила Росавиация.

8:30 Под контролем России находится больше 50% Донецкой народной республики, сообщил и. о. главы региона Денис Пушилин.

8:12 Появились сведения о ночных взрывах в Брянской области в районе воиских частей. Официального подтверждения нет.

13 декабря

21:51 ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Мелитополю – СМИ.

21:50 Россия использует устаревшие боеприпасы, в том числе патроны десятилетней давности, поскольку сжигает запасы – высокопоставленный военный чиновник США.

21:32 Украина на встрече экспертов не предоставила доказательств применения Россией иранских беспилотников – министр обороны Ирана.

20:39 Украинские войска в понедельник вечером обстреляли район автостанции "Крытый рынок" в Донецке, прямые попадания были в том числе по жилым домам. Людей эвакуируют из поврежденных квартир.

20:36 Вена не считает возможным вступление Украины и Боснии и Гецеговины (БиГ) в Евросоюз в ускоренном порядке. Об этом заявил в понедельник федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.

20:13 В Херсонской области подорвали первого вице-губернатора региона Виталия Булюка. Он получил ранения.

20:06 G7 пообещала восстановить и защитить энергетическую и водную инфраструктуру Украины.

19:36 "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум до конца декабря, сообщается на сайте правительства города.

18:44 Санкции против российского энергосектора и атомной энергетики в девятый пакет санкций ЕС не включены, заявил глава МИД Венгрии.

18:21 Путин боится смерти, поэтому не применит ядерное оружие на Украине – Зеленский.

17:56 Патрульный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии опасно приблизился к госгранице РФ, для его разворота был поднят МиГ-31 – Минобороны РФ.

17:36 Посылка из Крыма с мертвой мышью и пауком пришла в посольство Франции в Москве, силовики проводят проверку.

17:31 Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

17:14 Запорожскую АЭС покинула половина персонала. Более 5 тыс. человек из 11,5 тыс. рабочих выехали с атомной станции. Об этом сообщил новый директор станции Юрий Черничук.

16:23 Заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс прибыл с визитом на Украину.

15:47 СБУ расстреляла в Бериславе 20 человек, сотрудничавших с Россией, готовит постановочную съемку с их телами для провокации, сообщил источник РИА Новости.

14:51 Главы МИД ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против РФ на встрече в Брюсселе, проект вернули на рассмотрение постпредов.

14:37 Руководство ЗАЭС заинтересовано во взаимодействии с сотрудниками МАГАТЭ, дважды в день оно проводит совещания с представителями – директор станции.

14:19 ВС России продолжают наступательные действия на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

13:47 Четырнадцать населенных пунктов полностью обесточены в Киевской области из-за непогоды, еще 37 – частично.

13:25 Прихожане УПЦ в Ивано-Франковске пресекли попытку радикалов сорвать в кафедральном соборе города церемонию представления пастве нового епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиты.

12:52 ВСУ насильно возвращают эвакуировавшихся жителей в оккупированные села Невское и Макеевка, чтобы создать из них живой щит – Марочко.

12:24 150 военных НМ ЛНР удалось освободить из украинского плена за все время эскалации.

11:54 Зеленский в беседе с американским лидером Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры страны уничтожено после ракетных ударов.

11:07 Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации.

10:32 Распространяемая в украинских СМИ информация о якобы гибели большого числа российских военных при обстреле со стороны ВСУ города Сватово не соответствует действительности – Марочко.

09:43 Населенный пункт Марьинка в Донецкой Народной Республике находится под контролем союзных сил на 70%.

08:57 Врачи из западных регионов Украины приехали для работы в зону проведения СВО к подразделениям ВСУ, которые несут большие потери среди личного состава – Марочко.

08:11 Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача, занимавшего пост первого заместителя главы администрации города Шахтерска.

08:00 Пушилин рекомендовал незамедлительно перевести максимальное число служащих на удаленную работу в связи с обстрелами в ДНР.

12 декабря