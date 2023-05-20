Над Бахмутом подняли российский флаг

Над Бахмутом подняли российский флаг
Фото: соцсети
Официального заявления от Минобороны не было

Евгений Пригожин сообщил о взятии Бахмута силами ЧВК "Вагнер". По его словам, город был освобожден в 12 часов дня.

Бойцам удалось освободить последний участок, который находился под контролем ВСУ. 

"224 дня длилась операция по взятию Бахмута. "Бахмутская мясорубка" началась 8 октября 22-го года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя", – сообщил он.

Пригожин заявил, что операцию в Бахмуте проводили исключительно бойцы ЧВК, а сведения о задействовании десантников не соответсвуют действительности.

Он поблагодарил генералов Суровикина и Мезенцева за возможность провести операцию по взятию города, а также Владимира Путина за данную честь защищать Родину.

"Мы боролись не только с ВСУ в Бахмуте. Мы боролись с российской бюрократией, которая вставляла нам палки в колеса. Особенно это касается околовоенных бюрократов", – сказал Пригожин.

Глава ЧВК отметил, что с 25-го мая бойцы "Вагнера" будут уходить из города на заслуженный отдых. До этого времени они намерены полностью осмотреть Бахмут и создать рубежи для его обороны, после чего передадут военным.

Также Евгений Пригожин заявил, что украинские военные действительно хорошо сражались и были достойными противниками. 

Источник: Telegram
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