Озвучены вероятные потери Украины и России в боях за Бахмут

Озвучены вероятные потери Украины и России в боях за Бахмут
Фото: соцсети
Официальных заявлений ни с одной стороны не было

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что в боях за Бахмут (Артемовск) им противостояло, как минимум, 20 украинских формирований. Потери, которые понесли ВСУ, превышают несколько десятков тысяч человек.

В "бахмутской мясорубке", по его словам, за 224 дня погибло более 55 тыс украинских солдат. Эти значения в три раза превышают количество потерь СССР в Афганистане. Подтверждения информации с украинской стороны не было.

"Наша задача – перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление", – отметил Пригожин.

Однако Запад настаивает, что российская сторона потеряла гораздо больше бойцов. На минувшем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден сообщил, что, несмотря на успехи России в Бахмуте, якобы во время освобождения города погибло более 100 тысяч российских бойцов. Откуда у него такие данные, лидер пояснять не стал, сообщает Общественна служба новостей. В Госдуме РФ считают, что такими заявлениями Байден пытался публично оправдать поражение ВСУ.

Источник: Telegram • Требует проверки
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