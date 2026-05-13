Собянин сообщил об уничтожении второго БПЛА, летевшего к Москве

ПВО отлично справляются со своей задачей

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс" сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего в сторону столицы.


"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал руководитель главного города России.


ВСУ продолжают практически ежедневно предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Системы ПВО Минобороны РФ эффективно отражают удары, уничтожая воздушные цели еще на подлете.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

