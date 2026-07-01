Система ПВО ликвидировала три вражеских БПЛА, летевших к Москве — Собянин

Противник не прекращает попытки атаковать Москву

Украинские беспилотники продолжают практически ежедневно предпринимать попытки ударов по российским регионам. Одной из главных целей остается столица. Очередная массированная атака была пресечена силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал глава Москвы в своем канале в "Максе".

После уничтожения дронов на места падения их обломков прибыли сотрудники экстренных служб. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия атаки и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.