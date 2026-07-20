В сторону Московского региона летело более 400 беспилотников — Собянин

В сторону Московского региона летело более 400 беспилотников — Собянин
Фото: АГН "Москва"
Враг практически ежедневно пытается нанести урон столице

Украинские беспилотники предприняли очередную масштабную попытку атаковать российские регионы, одним из главных направлений удара вновь стала Москва – в сторону главного города России летело более четырех сотен дронов. Силы противовоздушной обороны успешно отражают налеты, уничтожая вражеские цели.

"С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".

После падения обломков к местам происшествий оперативно прибыли сотрудники экстренных и профильных служб. Сейчас специалисты обследуют территории, устраняют последствия инцидентов и проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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