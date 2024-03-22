Врач Овчинников предупредил о риске развития геморроя у любителей бани

Любителей бани напугали проблемами с задним проходом: очень неприятная болезнь
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Все развлечения должны быть в меру

Массовый поход в баню – традиционное занятие жителей России. Многие мечтают навестить старших родственников в деревне или сгонять на дачу для того, чтобы хорошенько попариться в бане. Крупные города также предлагают большое количество вариантов прогреть косточки – сауны и бани встречаются в каждом районе. Однако, оказалось, что это приятное развлечение может привести к крайне печальным последствиям. Важной информацией поделился известный врач Константин Овчинников.

Калопроктолог рассказал о деликатной болезни, которая может развиться из-за слишком частого посещения бани. Оказалось, что горячие процедуры заметно повышают риск получить геморрой. Такие проблемы с задним проходом могут испортить всю жизнь. Недуг приносит сильные физические страдания, а также психологические – рассказывать о такой болезни даже врачу очень неудобно.

Дело в том, что влажный горячий воздух способен спровоцировать стремительный приток крови к прямой кишке, это повышает давление в сосудах, что в итоге может вылиться в геморрой.

Помимо сауны и бань, на развитие геморроя оказывает влияние малоподвижный, сидячий образ жизни. А еще такая неприятная болезнь может появиться у тяжелых атлетов. Регулярные занятия на износ с тяжеленными штангами и другими снарядами могут подорвать здоровье.

К слову, ранее были названы популярные продукты с "убойным" составом, который может серьезным навредить здоровью.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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