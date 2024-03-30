О чем сигнализируют частые пробуждения по ночам

О чем сигнализируют частые пробуждения по ночам
Фото: www.unsplash.com
Важно вовремя заметить проблему

Многие люди жалуются на то, что не могут добиться полного погружения в глубокий сон до самого утра. Часто россияне рассказывают, что по несколько раз просыпаются среди ночи. На какие проблемы со здоровьем может указывать расстройство сна, рассказывает известный российский врач Екатерина Демьяновская.

В первую очередь, специалист отметила, что если человек периодически просыпается среди ночи, а затем быстро засыпает и с утра чувствует себя отдохнувшим – это может быть нормой. А вот если проблемы с пробуждением по ночам сопровождаются разбитым состоянием с утра, ощущением усталости и так далее, стоит проконсультироваться с врачом.

Специалист отметила, что проблемы со сном могут указывать на стрессовое состояние, а также сигнализировать о болезнях сердца. Возможно, таким образом организм показывает, что со сбоями работает желудочно-кишечный тракт. В любом случае, при нарушении сна следует обратиться к врачу.

Источник: Известия ✓ Надежный источник

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