Врач Яковлев раскрыл простой способ борьбы со стрессом

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Когда человек сталкивается с жизненными трудностями, он испытывает тревогу, стресс и может погрузиться в депрессию. Главный специалист министерства здравоохранения Ярославской области по профилактической медицине Сергей Яковлев поделился простым советом, который поможет быстро справиться с чувством тревожности.
Медицинский эксперт напомнил, что активный образ жизни способствует выработке эндорфина и помогает справиться с жизненными трудностями. Врач посоветовал подобрать подходящий вид спорта и регулярно им заниматься.
Заядлые спортсмены хорошо знают, что после качественной тренировки ощущается всплеск жизненных сил, поднимается настроение и в целом улучшается состояние.
Кроме того, крайне важно высыпаться. Доктор напомнил, что взрослому человеку необходимо 8 часов качественного, глубокого сна. При этом нельзя забывать о правильном питании, пеших прогулках на свежем воздухе и регулярных медосмотрах.
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