Врач Терушкин перечислил опасные симптомы бессонницы

Глубокий сон очень важен для здоровья

Каждый человек, который сталкивался с бессонницей, отлично знает, что расстройство сна приводит к самым неприятным последствиям. Невыспавшийся человек часто бывает раздражительным, он быстро утомляется и плохо себя чувствует. Известный врач-эндокринолог Роман Терушкин указал на опасные признаки бессонницы.



Специалист подчеркнул, что этот вопрос нужно держать под контролем. Если человек засыпает больше 20 минут – это тревожный звоночек. При нормальной работе организма невозможно представить ситуацию, когда на засыпание уходит по 2-3 часа.

Кроме того, опасным признаком является пробуждение по ночам. Сон должен быть глубоким и не предполагает прерывание на походы в туалет или к холодильнику. Еще одним тревожным симптомом является слишком раннее пробуждение. Если человек просыпается в 3 ночи и больше не хочет спать, это говорит о серьезных проблемах.

Эксперт пояснил, что обычно такие признаки свидетельствуют об истощении нервной системы. Если подобные симптомы проявляются на регулярной основе, обязательно нужно обратиться к врачу, который назначит лечение.