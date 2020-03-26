Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украине потребовалась помощь России

Украине потребовалась помощь России
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС
Западные партнеры бросили страну в беде

Украине нужна помощь в борьбе с коронавирусом. Рассчитывать на так называемых "стратегических партнеров" с Запада не приходится – они и в хорошие времена только раздавали обещания, а сейчас и вовсе им не до Киева, уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Обращаться надо к тем, кто может нам помочь, – подчеркнул он в эфире NewsOne. – Надо обратиться к России за помощью".

По мнению Рабиновича, в ситуации, когда на кону стоит жизнь населения, нужно использовать все варианты, а не оставаться один на один с бедой. Он также призвал Киев принести извинения "коммунистическому Китаю" за оголтелую политику декоммунизации на Украине. После этого можно будет попросить помощи в борьбе с эпидемией и у Пекина, предположил депутат.

Накануне украинские власти объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. По данным на 25 марта, в стране зафиксированы 113 заболевших, четверо из которых скончались. Меры по борьбе с распространением эпидемии, в том числе карантин, могут серьезно подорвать экономику Незалежной. Как признал глава МВД Арсен Аваков, еще пара недель в таком режиме – и в стране начнется голод. При этом Киев больше тревожит не благополучие собственного народа, а вероятность отмены экономических санкций ЕС против России. К этому ранее призвал генсек ООН Антониу Гутерриш, на что власти Украины отреагировали резко негативно.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
Ответить
В морг - значит в морг!
Меньше хохлов - чище земля.
1
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей