В театре Наталии Сац расскажут "Скоморошью историю"

Жителям и гостям Москвы представят смешную сказку

"Скоморошья история" про царя Гороха, его жену Луковку, дочерей Кутафью и Горошинку, их женихов, Шута и Шутиху, которые "ведут" весь спектакль, и народ, который – как с корабля на бал – мечется с бунта на свадебный пир, – станет первым новым спектаклем 2018 года в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Это будет мировая премьера оперы современного композитора Владимира Кобекина по мотивам сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка.

"Эта опера – современная игра в фольклор, наш сегодняшний взгляд на народную русскую музыку, народный театр", – рассказал художественный руководитель театра Георгий Исаакян.

Над спектаклем работает очень молодая постановочная команда – два совсем недавних выпускника ГИТИСа, режиссер Наталья Ефимова, художник Денис Сазонов и музыкальный руководитель и дирижер спектакля Сергей Михеев.

Опера, премьера которой пройдет в начале школьных весенних каникул – 30 марта и 1 апреля, – в самом деле будет на самом деле веселой и потешной.