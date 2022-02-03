На ВДНХ пройдет "Зимний праздник жизни"

На ВДНХ пройдет "Зимний праздник жизни"
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Собранные средства будут направлены на благотворительность

На катке ВДНХ в воскресенье, 6 февраля, состоится "Зимний праздник жизни". Фонд "Линия жизни" приглашает москвичей и гостей столицы выйти на лед всей семьей. 

"”Зимний праздник жизни” – это отличное настроение для всех любителей катания на коньках. Мы каждый год видим все новые и новые лица, праздник собирает вокруг себя множество счастливых и неравнодушных людей, ведь помогать правильно – просто, приятно, полезно!", – убеждена президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Каждый, кто 6 февраля купит билет на вечерний сеанс катания, станет не только участником "Зимнего праздника жизни", но и благотворителем. Средства от проданных на катке онлайн-билетов будут направлены в фонд на приобретение высокотехнологичного оборудования для спасения новорожденных с онкозаболеваниями для НИИ онкологии имени Блохина 

Во время "Зимнего праздника жизни" гости встретятся с известными спортсменами, музыкантами, писателями и телеведущими. На лед выйдет певец Родион Газманов, двукратные чемпионы мира, восьмикратные чемпионы России по спортивным танцам Марина и Артемий Каташинские, певец и актер Александр Ломинский. Можно будет сделать селфи с Дедом Морозом и Снегурочкой из Московской Усадьбы Деда Мороза, стать героями большого флешмоба, получить призы викторины "Линии жизни".

Ведущий праздника – певец и композитор Петр Привин.

Праздничные активности продлятся с 18:00 до 20:00, после чего каток на ВДНХ будет работать в обычном режиме. 

Билеты на каток Главной выставки страны можно приобрести только онлайн. На катке работают теплые павильоны с пунктами проката коньков и хранения вещей. Каток и вся его инфраструктура работают с соблюдением всех норм безопасности, установленных Роспотребнадзором. Для входа QR-код не требуется.

Отдел информации
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