Стартовали культурно-просветительские программы для школьников "Моя Россия"

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Просвещение молодого поколения с помощью живого урока – экскурсии является одним из современных образовательных методов. В Воронежской области стартовал проект, посвященному культуре нашей страны, ее наследию в области музыки, литературы, архитектуры, народного творчества и других культурных направлений.
Программы цикла "Моя Россия" проводятся в Воронежской области впервые. Они представляют с собой бесплатные экскурсионные поездки по одному из выбранных маршрутов-программ. Участие в поездке могут принять школьники от 7 до 18 лет в составе организованной группы.
В состав экскурсии входит: документальное сопровождение, трансфер группы, услуги профессионального гида, билеты в музеи и др. Для участников программы все услуги предоставляются бесплатно.
В Воронежской области можно проехать по четырем программам, затрагивающим местную культуру и историю: "Археологический музей под открытым небом", "История дворянских фамилий России: Веневитиновы", "История дворянских фамилий России: Бунины", "Памяти поэта Ивана Саввича Никитина".
Культурно-просветительские программы для школьников реализуются ООГО "Российский фонд культуры" в рамках национального проекта "Культура", включающего федеральный проект "Творческие люди", официальным оператором является АНО "Агентство развития внутреннего туризма".
С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на странице https://anoarvt.ru/tours/moya-rossiya/.
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