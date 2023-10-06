Стартовали культурно-просветительские программы для школьников "Моя Россия"

В Воронежской области такая акция проходит впервые

Просвещение молодого поколения с помощью живого урока – экскурсии является одним из современных образовательных методов. В Воронежской области стартовал проект, посвященному культуре нашей страны, ее наследию в области музыки, литературы, архитектуры, народного творчества и других культурных направлений.

Программы цикла "Моя Россия" проводятся в Воронежской области впервые. Они представляют с собой бесплатные экскурсионные поездки по одному из выбранных маршрутов-программ. Участие в поездке могут принять школьники от 7 до 18 лет в составе организованной группы.

В состав экскурсии входит: документальное сопровождение, трансфер группы, услуги профессионального гида, билеты в музеи и др. Для участников программы все услуги предоставляются бесплатно.

В Воронежской области можно проехать по четырем программам, затрагивающим местную культуру и историю: "Археологический музей под открытым небом", "История дворянских фамилий России: Веневитиновы", "История дворянских фамилий России: Бунины", "Памяти поэта Ивана Саввича Никитина".

Культурно-просветительские программы для школьников реализуются ООГО "Российский фонд культуры" в рамках национального проекта "Культура", включающего федеральный проект "Творческие люди", официальным оператором является АНО "Агентство развития внутреннего туризма".

С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на странице https://anoarvt.ru/tours/moya-rossiya/.