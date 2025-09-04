Более 8 миллионов рублей собрал XI благотворительный «Забег ради жизни»

31 августа в столичном Измайловском парке состоялся традиционный благотворительный "Забег ради жизни". Полторы тысячи участников собрались в последний день лета, чтобы поддержать спортивное событие фонда "Линия Жизни" – пробежать дистанцию и помочь маленьким подопечным.

Участники "Забега ради Жизни" попробовали силы на четырех дистанциях: 1, 5, 10 и 21,1 км – последняя была приурочена к 21-летию фонда "Линия Жизни". Разминку для бегунов провели известные спортсмены: двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева и чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова. Для юных спортсменов был организован детский забег на 300 метров: на старт с малышами вышли герои мультсериала "Смешарики". А на финише маленьких бегунов ждали сладкие подарки и уникальные медали.

В спортивном городке работала полевая кухня, где участники могли отдохнуть и подкрепиться. Атмосферу праздника поддерживали диджей Максим Чернигов и все приглашенные гости. На территории работало множество фотозон от партнеров "Забега ради Жизни", также были доступны различные игры: аэрохоккей, дженга и многие другие.

Все участники "Забега ради Жизни" получили памятные медали, а победителей на дистанциях наградили стелами и подарками от партнеров. В забеге на 10 км удачно стартовала 81-летняя Людмила Колобанова, она, как и в прошлом году, стала самым взрослым участником мероприятия.

"Я считаю, в этом забеге должны участвовать все, поскольку нужно поддерживать наших детей, которые болеют. Это, во-первых. Во-вторых, здесь очень хорошая организация, для детей бесплатный старт. Кроме того, это важно для нашего здоровья: когда мы начинаем двигаться, организм начинает работать по-другому, и все плохое выходит. Всегда призываю участвовать в благотворительных забегах: эти деньги можно было проесть, можно было пропить, но, когда ты эту сумму направляешь на помощь детям, ты по-другому себя начинаешь чувствовать", – поделилась Людмила Иосифовна, пробежавшая за свою долгую жизнь 197 марафонов.

Все собранные средства будут направлены на лечение подопечных фонда "Линия Жизни". За 21 год работы более 70 тыс. тяжелобольных детей получили необходимую медицинскую помощь, а 28 подопечных фонда благодаря забегам прошли высокотехнологичное лечение.