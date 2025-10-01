Оркестр «Русская филармония» представляет концерт “Джентльмены про любовь”

3 октября в Дома Музыки финалисты шоу "Голос" Аскер Бербеков и Эдвард Хачарян, а также российский актер театра и кино, певец Дмитрий Ермак вместе с оркестром "Русская Филармония" исполнят всеми любимые песни о любви. В новой программе прозвучат “Unchained Melody”, “Historia de un Amor”, “Belle”, “Unchain my heart”, “Still Loving You”, "Я люблю тебя до слёз", "Любимые глаза", "Мечта сбывается" и другие популярные романтические хиты.

Дмитрий Ермак – актер театра и кино. Ведущий артист российских мюзиклов. Лауреат высшей национальной театральной премии "Золотая Маска". Сыграл главные роли в крупнейших театральных постановках: "Зорро", "Красавица и Чудовище", "Русалочка", "Призрак оперы" и других. На данный момент сотрудничает с московским театром Оперетты и Санкт -Петербургским театром музыкальной комедии. Активно ведет концертную и фестивальную деятельность. Работает в дубляже, снимается в кино на телевидении. Постоянный участник программы "Романтика Романса" канала Культура и "Приют Комедианта" (ТВЦ).

Эдвард Хачарян – финалист шоу "Голос". Обладатель специального приза и диплома Министерства культуры России, победитель многих международных конкурсов. В 2017 году в составе команды Леонида Агутина гастролировал в США в знаменитом DOLBY THEATRE в Голливуде. В 2018 году Эдуард принял участие в Международном конкурсе Белые ночи в Санкт-Петербурге и стал Лауреатом 2-ой премии.

Аскер Бербеков – победитель 8-го сезона шоу "Голос". Певец, актер театра и кино, Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики, обладатель премии президента Российской Федерации.

Когда: 03 октября, 19:00

Где: Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Категория 6+