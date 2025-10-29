«Русская филармония» представляет “Безумные танцы с Фабио Мастранджело”

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет концерт “Безумные танцы с Фабио Мастранджело”. В концерте прозвучат самые популярные мировые хиты – Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, Танец льда и пламени из культового сериала "Игра Престолов". Танцы страсти и любви, жгучие ритмы Латинской Америки, пряные мелодии солнечной Испании, и легендарное танго.

Фабио Мастранджело – один из самых востребованных дирижеров России и мир. Объехав полмира и поработав со многими известными оркестрами и музыкальными театрами, Фабио в 1999 году переехал в Россию и остался здесь навсегда. Южный темперамент, артистизм, личное обаяние и любовь к своему делу снискали огромную любовь публики к маэстро.

Дарья Зыкова – ведущая солистка Большого театра России. Она обладает уникальным колоратурным сопрано, голосом огромного диапазона, который может быть звонким и ярким, или нежным и проникновенным в зависимости от исполняемого произведения. С огромным успехом выступает на самых престижных концертных площадках мира.

Танцоры Инна Свечникова и Николай Пантюхин – победители и хореографы проекта "Танцы со звездами", призеры чемпионата мира по латино-американской и европейской программам.

Бандеонист Иван Таланин – лауреат международного конкурса "Goldentrophy", международного конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне "Arrasate Hiria" и др. География его выступлений тянется от Аргентины до Австралии, он с огромных успехов выступал в Европе, Китае, Корее, Америке.

Родион Петров – победитель самых престижных международных конкурсов, среди которых знаменитый конкурс им. Паганини в Италии. Скрипач неизменно покоряет публику своей блестящей техникой, ярким исполнением и особенной подачей звука. Играет на уникальной коллекционной скрипке 1745 года.

Эффектное Трио балалаек – одни из лучших балалаечников России, лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Константин Захарато, Кирилл Ячменёв и Олег Пискунов.

Шоу-театр DIVO это театр, который вносит в себя элементы театрального, танцевального и дизайнерского искусства. Под руководством Юрия Боровикова он стал известен своими захватывающими и креативными выступлениями, и этот концерт не станет исключением.

Танцевальное шоу Celtica. Артисты проекта покажут новое прочтение ирландского танца под классическую музыку.

Когда: 31 октября, 19:00

Где: Московский международный дом музыки

Категория 6+