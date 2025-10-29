«Русская филармония» представляет “Безумные танцы с Фабио Мастранджело”

«Русская филармония» представляет “Безумные танцы с Фабио Мастранджело”

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет концерт “Безумные танцы с Фабио Мастранджело”. В концерте прозвучат самые популярные мировые хиты – Либертанго, Мамбо, Чардаш, Танец с саблями, Сиртаки, Канкан, Танец льда и пламени из культового сериала "Игра Престолов". Танцы страсти и любви, жгучие ритмы Латинской Америки, пряные мелодии солнечной Испании, и легендарное танго.

Фабио Мастранджело – один из самых востребованных дирижеров России и мир. Объехав полмира и поработав со многими известными оркестрами и музыкальными театрами, Фабио в 1999 году переехал в Россию и остался здесь навсегда. Южный темперамент, артистизм, личное обаяние и любовь к своему делу снискали огромную любовь публики к маэстро.

Дарья Зыкова – ведущая солистка Большого театра России. Она обладает уникальным колоратурным сопрано, голосом огромного диапазона, который может быть звонким и ярким, или нежным и проникновенным в зависимости от исполняемого произведения. С огромным успехом выступает на самых престижных концертных площадках мира.

Танцоры Инна Свечникова и Николай Пантюхин – победители и хореографы проекта "Танцы со звездами", призеры чемпионата мира по латино-американской и европейской программам.

Бандеонист Иван Таланин – лауреат международного конкурса "Goldentrophy", международного конкурса исполнителей на баяне и аккордеоне "Arrasate Hiria" и др. География его выступлений тянется от Аргентины до Австралии, он с огромных успехов выступал в Европе, Китае, Корее, Америке.

Родион Петров – победитель самых престижных международных конкурсов, среди которых знаменитый конкурс им. Паганини в Италии. Скрипач неизменно покоряет публику своей блестящей техникой, ярким исполнением и особенной подачей звука. Играет на уникальной коллекционной скрипке 1745 года.

Эффектное Трио балалаек – одни из лучших балалаечников России, лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Константин Захарато, Кирилл Ячменёв и Олег Пискунов.

Шоу-театр DIVO это театр, который вносит в себя элементы театрального, танцевального и дизайнерского искусства. Под руководством Юрия Боровикова он стал известен своими захватывающими и креативными выступлениями, и этот концерт не станет исключением.

Танцевальное шоу Celtica. Артисты проекта покажут новое прочтение ирландского танца под классическую музыку.

Когда: 31 октября, 19:00
Где: Московский международный дом музыки

Категория 6+

Альянс скептиков: в Европе созрел антиукраинский план

Многим европейцам надоел затяжной конфликт

В США объявили о начале новой фазы СВО

Ситуация на поле боя стремительно меняется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей