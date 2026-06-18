В Доме Музыки пройдет концерт «Золотые хиты рока»

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27 июня в Доме Музыки пройдёт концерт оркестра "Русская Филармония" – "Золотые хиты рока". Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin прозвучат в исполнении королей рок-сцены Симоне Романато и Доминика Уоррена.
Специальный гость концерта – победитель шоу "Голос-8" Аскер Бербеков.
Где: ММДМ, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Когда: 27 июня, 19:00
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Многие зарубежные эксперты сильно обеспокоены