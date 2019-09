Тигренка Сухорана сместила панда Бин Двэнь Двэнь. Она стала официальным талисманом предстоящей зимней Олимпиады, которая стартует в Пекине в феврале 2022 года. Новостью поделились в оргкомитете Игр.

"В костюме изо льда, с сердцем из золота и любовью ко всем зимних видам спорта, эта панда готова поделиться истинным духом Олимпийских игр со всем миром",– заявили организаторы в Twitter.



Bing Dwen Dwen is the official #mascot of Olympic Winter Games #Beijing2022! With a suit of ice, a heart of gold and a love of all things winter sports, this panda is ready to share the true spirit of the #Olympics with the whole world. pic.twitter.com/TSalSny3q1